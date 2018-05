‚Nechtěl jsem riskovat kvůli dalším letům.‘ Hertl vyjednává o smlouvě, v budoucnu chce reprezentovat

Tomáš Hertl prožil v NHL povedenou sezonu. Vyhýbala se mu zranění, dostával hodně minut, střílel góly a stal se jedním z lídrů svého týmu. V semifinále play off Západní konference ale San José vypadlo s Vegas a před Hertlem se tak otevřela možnost zahrát si za českou reprezentaci na mistrovství světa. San Jose, Praha 11:56 19. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Hertl | Foto: Reuters

Čtyřiadvacetiletému útočníkovi u Sharks vypršela smlouva, momentálně jedná o nové a i vzhledem k minulým zraněním se tak rozhodl šampionát vynechat.

„Letos to nevyšlo. Hrozně jsem chtěl hrát, ale přemýšlel jsem o tom. Celou sezonu jsem měl bez zranění a skončila mi smlouva. Kdybych zranění v životě neměl, bylo by to něco jiného, ničeho bych se nebál. Nechtěl jsem riskovat kvůli třeba dalším pěti letům,“ vysvětlil na Radiožurnálu Tomáš Hertl.

Odchovanec pražské Slavie neúčast na šampionátu v Dánsku avizoval s dlouhodobým předstihem. Přesto přiznal, že o národním týmu přemýšlel do poslední chvíle. Nakonec se rozhodl neriskovat, ale v příštích letech je připravený reprezentaci znovu pomoci.

„Není to jednoduché. Zvlášť, když přijedete po druhém kole, jak přejeli Krejča a Pasta. Přijedete do týmu, který je vybudovaný a nechcete mu to kazit. Doufám, že v dalších letech mě nároďák nominuje, protože je to pro mě čest,“ říká útočník Sharks.

'Nesmí se na nás zapomínat'

Český tým sice v Kodani skončil už ve čtvrtfinále, mladý výběr ale Hertla svými výkony potěšil: „Bylo tam plno mladých a nových hráčů. Kluci ukázali, že na to mají. Mají našlápnuto do NHL a myslím, že se to ukázalo. Kvalita hokeje v Česku pořád je, nesmí se na nás zapomínat.“

A kdo nakonec MS v Dánsku vyhraje? „Uvidíme. Určitě to budu sledovat, ale nemám jasného favorita,“ říká Hertl.

Po dovolené čeká Tomáše Hertla intenzivní vyjednávání o nové smlouvě se San José. Obě strany mají zájem na prodloužení spolupráce a podle hráčova agenta Roberta Spálenky je to pouze otázka čísel.