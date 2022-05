Na výsledky z přípravy se dívat nemůžeme, varuje před Rakušany asistent trenéra Zábranský

Do souboje s Rakouskem na mistrovství světa nastoupí čeští hokejisté se změnami v sestavě. Pohromadě by měl hrát útok tří hráčů z NHL.

„První útok hrál a hraje výborně a u těch ostatních cítíme potřebu něco změnit,“ říká před třetím duelem národního týmu na šampionátu asistent trenéra Libor Zábranský.

Konkrétní být nechce, ale z tréninku se dalo vypozorovat, že do druhé útočné formace se ze třetí k Hertlovi s Vránou posune Dominik Simon.

„Jsem rád, že mám na té lajně šanci a těším se na to, protože už jsme spolu hráli zápas ve Švédsku a myslím, že to bylo fajn,“ potvrzuje změnu v sestavě Dominik Simon.

Až těsně před zápasem se trenéři rozhodnou, jestli do utkání pustí Michala Kempného, který kvůli zpoždění letu ze zámoří zmeškal spoj ze Stockholmu a nestihl pondělní trénink.

I bez něj bude národní tým v souboji s Rakouskem favoritem. Těžit může i z přípravných duelů, ve který třikrát celkem jednoznačně zvítězil.

„Já myslím, že na výsledky z přípravy se dívat nemůžeme, protože ty týmy tady vypadají úplně jinak. Jsou daleko silnější.“

Slova Libora Zábranského potvrzuje rakouský tým i svými výkony na turnaji.

„Viděli jsme, co hráli s Američany, tak hráli dobrý zápas a dokonce vedli 2:0. Jestli na to bude český systém platit? Já myslím, že jo. Ještě si ukážeme na videu co a jak a určitě doufám, že ano,“ věří Dominik Simon.

Zápas Česko – Rakousko začíná v 15.20 a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.

Mistrovství světa (PLATNÉ K 16. 5. 2022) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 3 3 0 0 0 16:5 9 2. Švýcarsko 2 2 0 0 0 11:2 6 3. Německo 3 2 0 0 1 8:8 6 4. Dánsko 2 1 0 0 1 9:7 3 5. Francie 3 1 0 0 2 6:8 3 6. Slovensko 3 1 0 0 2 6:9 3 7. Itálie 2 0 0 0 2 3:11 0 8. Kazachstán 2 0 0 0 2 2:11 0