Faksa by měl nastoupit už v sobotu proti Norsku, Francouz se k reprezentaci připojí v neděli

„Faksa by měl sednout s letadlem ve Vídni zítra v 11 hodin dopoledne a měl by nastoupit už večer do zápasu,“ řekl po dnešním rozbruslení novinářům trenér Miloš Říha.

Loni Jakub Vrána vyhrál Stanley Cup, teď ho čeká premiéra v seniorské reprezentaci Číst článek

Pětadvacetiletý centr tak místo odpočinku bude muset únavu z cesty a časového posunu vybruslit během utkání s Nory. „Myslím, že je lepší, když rovnou nastoupí, než když bude dva dny odpočívat. Může si pak odpočinout v neděli,“ uvedl Říha.

Již v pátek opustil výpravu s ohledem na očekávaný příjezd Francouze brankář Jakub Kovář. V Bratislavě jsou nyní pouze Patrik Bartošák, jenž zahájí páteční zápas proti Švédsku, a Šimon Hrubec. Oba zapsal Říha na soupisku.

Úvodní utkání Česka proti Švédsku začne v pátek ve 20.15. Stanice Radiožurnál Sport ho bude vysílat živě, iROZHLAS.cz nabídne textový online přenos.