Čeští mladíci překvapili Kanadu. Po výhře 2:1 postupují do semifinále MS osmnáctiletých

Češi zvládli klíčový zápas turnaje a na mistrovství světa hokejistů do 18 let postoupili do čtvrtfinále. Vítěze základní skupiny A z Kanady udolali 2:1 díky brankám Matěje Blümela a Petra Čajky. V závěru reprezentaci držel skvělými zákroky gólman Lukáš Dostál.

'Jako kemp v NHL.' Ve Stockholmu trénuje 31 reprezentantů, někteří ani nenastoupí Číst článek

Svěřenci trenéra Davida Bruka v první třetině Kanaďany přestříleli 14:7 a jedna z akcí se ujala. Ve dvanácté minutě ujel druhý útok do přečíslení dvou proti jednomu a Matěj Blümel po přihrávce Petra Čajky otevřel skóre.

Ani po první přestávce nevypustili Češi jediný souboj a prezentovali se podstatně lepším výkonem oproti zápasům v základní skupině. Kanaďané se dostali do tlaku, jenže jejich šancím čelil gólman Lukáš Dostál, jednou mu pomohla i tyč.

Na začátku třetí třetiny českému brankáři pomohli obránci, když nedokázal udržet puk ve výstroji, čisté konto ale udržel a 10 minut před koncem sledoval, jak si s Kanadskou obranou pohrál Petr Čajka a zvýšil na 2:0.

Favorité téměř okamžitě odpověděli. Jeník s Pekařem se srazili v obranném pásmu a Tyler Dellanrea snížil. Ve zbylých sedmi minutách ale obrana v čele s Dostálem odolala tlaku a vyhrála 2:1.

Vítězství nad Kanadou přišlo nad den 4 roky poté, co v roce 2014 porazila česká osmnáctka Kanadu 4:3 v prodloužení a postoupila do finále. Teď budou muset mladíci o postup teprve bojovat. Jejich soupeři budou Američané, kteří porazili domácí Rusko 5:1.