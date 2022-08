Někdy jsou prohry, kdy odevzdáte maximum a stejně to nestačí, litoval Gut prohraného boje o bronz

Češi sehráli se severským soupeřem velmi vyrovnané utkání, ve kterém dokonce nastřádali víc střel než jejich soupeř. Seveřané v čele s brankářem Jesperem Wallstedtem ale pozorně bránili.

Švédové se dostali do vedení v 15. minutě díky individuální akci Lysella, který obkroužil českou bránu a zezadu do ní dostal puk. Národní tým dokázal reagovat tlakem ve druhé třetině ve 34. minutě, ze kterého vzešel i přesilovkový gól Michala Guta, který tečoval nahození od modré čáry.

Jenže o necelou minutu si Švédové vzali vedení zpět a výhru 3:1 pak zpečetili chvíli před koncem třetí třetiny.

„Byli jsme kousek, zároveň ale i strašně daleko,“ uvedl střelec české branky Gut. „Strašně těžko se to hodnotí. Mohl bych říct, že Švédové měli větší štěstí. Nechci nás tím omlouvat, někdy jsou ale prohry, kdy odevzdáte maximum a stejně to nestačí. Tohle byla jedna z nich,“ litoval Gut.

České čekání na medaili z juniorského šampionátu se tak protáhlo o další rok. Naposledy si hokejisté přivezli bronz z mistrovství světa v roce 2005, tedy před sedmnácti lety.

Celkově ale český tým nezanechal v Edmontonu špatný dojem. Po úvodním vítězství nad Slovenskem sice prohrál po špatném výkonu s Lotyši, pak ale až po nájezdech nestačil na silné Finy, kteří nakonec brali stříbro, a herně nepropadl ani proti domácí Kanadě, která celý turnaj ovládla.

Ve čtvrtfinále Češi senzačně vyřadili favorizované Američany a po čtyřech letech postoupili mezi nejlepší čtyři týmy turnaje, kde sice nestačili na Kanadu ani na Švédy, s oběma celky ale odehráli solidní zápasy, což v posledních letech rozhodně nebylo samozřejmostí. To vše s druhým nejmladším kádrem na turnaji, jak po utkání o bronz připomněl i trenér Radim Rulík.

„Bez proher nemůže být velkých vítězství. Hráči tu medaili chtěli, to je bez diskuze, dělali pro to všechno. To, že se to nepovedlo, může být obrovská motivace do další práce. Velké části hráčů, která tu je, se bude týkat ještě další mistrovství světa,“ řekl Rulík.