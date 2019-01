‚Můžeme dokázat, že jsme dobrý ročník.‘ Hokejová dvacítka se chystá na klíčový zápas s Američany

Čtrnáct let už čekají čeští hokejisté na medaili z mistrovství světa hráčů do 20 let. Aby mohli myslet na ukončení téhle série, musejí ve čtvrtfinále vyřadit Spojené státy. Zápas se hraje v kanadské Viktorii od dvou hodin ráno českého času. Vancouver 20:21 2. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České hokejisty čeká na MS do 20 let čtvrtfinále s Američany | Foto: Darryl Dyck | Zdroj: ČTK/AP

„Můžeme ukázat lidem, že jsme dobrý ročník, aby se neříkalo jen, že jsme vyhráli ‚Hlinku‘. Chceme na ledě umřít, abychom postoupili dál,“ burcuje na Radiožurnálu útočník Filip Zadina hokejovou reprezentaci do 20 let před čtvrtfinále mistrovství světa proti Spojeným státům americkým.

Hokejová dvacítka porazila Dány 4:0, ve čtvrtfinále vyzve USA Číst článek

Národní tým složený z hráčů, kteří před třemi roky vyhráli prestižní Memoriál Ivana Hlinky, se stejným soupeřem přitom v přípravě před turnajem prohrál vysoko 2:6.

„S nimi je to vždycky rychlý hokej, dohrávají souboje. Když se budeme cpát do brány, budeme silní na puku a budeme s nimi hrát jednoduchý hokej, bude to jedině dobře,“ ví útočník Kryštof Hrabík.

„Musíme se soustředit sami na sebe, ve skupině jsme měli hodně zbytečných vyloučení a ve čtvrtfinále proti Americe by to bylo rozhodující,“ tuší Hrabík, že důležité bude hrát disciplinovaně.

Rozstřílí se?

Pozor si musí dát hlavně obránci, kvůli zraněním jich zbylo totiž pouze šest. Národní tým se také musí zlepšit v koncovce. Na turnaji zatím čeští hokejisté ve čtyřech zápasech skórovali jen osmkrát.

„Měli jsme pasáže, když jsme Rusko i Kanadu dokázali zavřít ve třetině, ale bohužel jsme neproměňovali moc šancí. Po těch zápasech nás to trápilo, ale jak se nám podařilo Dánsku vstřelit pár gólů, dokázali jsme si, že to jde,“ doufá útočník Kryštof Hrabík, že poslední výhra 4:0 nad Dánskem tým nastartuje.

Uspět chtějí kvůli fanouškům, kteří na dálku zápasy v Kanadě sledují. „Je neskutečné, jak lidi vstávají brzy ráno, že se jdou ve dvě hodiny podívat, jak hrají mladí kluci. Patří jim za to hrozný dík,“ váží si podpory útočník Filip Zadina.

O tom, jestli budou muset hokejoví fanoušci v Česku vstávat ještě i na semifinále a závěrečné boje o medaile, rozhodne duel proti Spojeným státům americkým, který začne dvě hodiny po půlnoci.

Hokejový nároďák

@narodnitym 🎙 Generace ročníku 1999, která před dvěma lety ovládla domácí Memoriál Ivana Hlinky, se teď chystá na další velký zápas! 🔥 Výběr #U20CZE 🇨🇿 cítí před soubojem s 🇺🇸 USA šanci. 🙌🏻 #worldjuniors #jakolev🦁 3 77