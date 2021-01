Čechy čeká ve čtvrtfinále obrovský favorit. ‚Můžeme to zvládnout,‘ burcuje gólman Malík

Hokejová reprezentace hráčů do 20 let se chystá na čtvrtfinále mistrovství světa. Čeští junioři se v neděli ráno střetnou s obhájcem titulu z Kanady. V duelu s favoritem budou potřebovat podporu fanoušků - i když jen na dálku. Edmonton 14:13 1. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Nick Malík během zápasu s Rakouskem. | Foto: Jason Franson | Zdroj: ČTK/AP

„Děkujeme za podporu na tomto turnaji i v celém roce 2020 a přejeme vám za všechny kluky všechno nejlepší do roku 2021 a hodně štěstí a zdraví. A držte nám palce i ve čtvrtfinále,“ vzkazují z Edmontonu Jan Myšák, Adam Najman a Radek Kučírek.

Podporu budou čeští hokejisté potřebovat. Kanada sice nemá v sestavě jedničku posledního draftu Lafreniera, ale i tak budí její výkony na turnaji obrovský respekt. Jako jediný celek neztratila ani bod a ve čtyřech zápasech nastřílela 33 branek. To je třikrát víc než Češi, kteří si ale v souboji s Rakouskem při výhře 7:0 zvedli střelecké sebevědomí.

„Umíme to, jen se musíme tlačit do brány a víc střílet. Ve čtvrtfinále bude důležité hodně střílet. Víme, že góly dávat umíme, tak věřím, že to přijde,“ říká obránce Šimon Kubíček.

„Myslím, že můžeme hrát s každým. Dobře se na to připravíme a myslím, že to můžeme zvládnout,“ doplňuje brankář Nick Malík.

Taktická příprava a její plnění bude pro čtvrtfinálový souboj pro Čechy stěžejní. Zkušenost s tím, že dodržení stanoveného plánu může fungovat, už z turnaje mají. Právě díky přesnému plnění taktiky dokázali senzačně porazit Rusko 2:0. Jestli ale i na Kanadu zvolí jednoznačně defenzivní plán, nechce trenér Karel Mlejnek prozradit.

„To, s čím jsme šokovali Rusko, byl plán B, ale plán A jsme na turnaji předvedli taky, takže se mi nechce úplně rozkrývat karty. Jdeme do každého utkání s tím, že chceme zvítězit. Snažíme se pro hráče vždycky připravit plán, abychom byli úspěšní. Stejně to bude ve čtvrtfinále,“ říká Mlejnek.

Jestli plán Karla Mlejnka bude fungovat, se dozvíme v neděli brzy ráno. Čtvrtfinále Česko - Kanada začne v 1.00 SEČ. To už budeme znát jména prvních dvou semifinalistů světového šampionátu ze soubojů Ruska s Německem a Švédska s Finskem. Jako poslední se střetnou junioři Spojených států a Slovenska.