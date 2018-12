Posila pro reprezentační dvacítku. Detroit na šampionát uvolní Filipa Zadinu

Informaci o Zadinově účasti na prestižním turnaji sdělil serveru MLive Ken Holland, generální manažer Detroitu Red Wings.

Čerstvě 19letý útočník byl první volbou Red Wings v letošním draftu a šestým vybraným hokejistou celkově. O svou šanci zahrát si NHL se ale zatím snaží na farmě v Grand Rapids. Ve 22 zápasech na farmě zatím vstřelil 7 gólů a s 15 body je čtvrtým nejlepším hráčem Griffins.

V širší nominaci českého týmu je 15 zámořských hráčů, vedle Zadiny i třeba Filip Chytil, který se prosadil do prvního týmu New York Rangers. Dalšími hvězdami týmu by mohli být Martinové Nečas a Kaut.

Šampionát se odehraje tradičně na přelomu roku od 26. prosince do 5. ledna. Pořádat ho budou kanadská města Vancouver a Victoria. Čeští mladíci budou obhajovat čtvrtou příčku, v pětičlenné základní skupině narazí postupně na Švýcarsko, Rusko, posledního vítěze Kanadu a Dánsko.