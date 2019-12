Junioři se do konce mistrovství světa musí obejít i bez zraněného Jeníka, tým doplní Štrondala

Poslední volné místo na soupisce českého týmu na hokejovém mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě zaplní útočník Vojtěch Střondala. Do týmu se dostal i proto, že ze zdravotních důvodů na turnaji skončil Jan Jeník, který si v pondělním utkání proti USA poranil koleno. Střondala nastoupí již dnes proti Kanadě.

