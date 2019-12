Všichni byli v transu, chválí kapitán juniorských hokejistů Zábranský atmosféru při zápase s USA

Když pálil od modré obránce Šimon Kubíček, šli se rozhodčí podívat na záznam. Před brankou ale viděli nedovolené bránění gólmanovi. Stav tak zůstal 3:2 pro Spojené státy.

„Viděli jste ty lidi, všichni byli v transu. My jsme to hrozně chtěli,“ říkal v zápase dvougólový kapitán Libor Zábranský.

Poměrně netradičně chtěl situaci v tu chvíli řešit český trenér Václav Varaďa, když využil své možnosti nechat situaci prozkoumat ještě jednou.

„Chtěl jsem, aby to zhlédli ještě jednou, dal jsem tomu ještě dvě tři minutky. Přeci jen když se na rozhodčí trochu zatlačí ve správný čas, tak občas dojde ne k úplnému převrácení vývoje, ale třeba k tomu, že si řeknou, že byl ten kontakt minimální,“ vysvětloval Varaďa.

Nakonec na neuznaný gól hala rychle zapomněla. V následující přesilovce totiž Petr Čajka vyrovnal na 3:3.

„Bylo to těžké. Bylo tam strašně emocí, celá hala řvala a nás to hnalo dopředu. Každý bod se počítá a my jsme i za něj strašně rádi,“ říkal šťastný Čajka.

Český tým může definitivně posunout do čtvrtfinále už výsledek zápasu Ruska s Německem, který je na programu v úterý od 15.00. Pokud utkání skončí jinak než vítězstvím Rusů v prodloužení nebo na nájezdy, budou mít Varaďovi svěřenci jistý postup.

V případě, že Rusové odejdou se dvěma body a Němci s jedním, bude muset český tým ve večerním střetnutím s Kanadou uhrát alespoň bod. I proti dalšímu favoritovi se ale budou moct Češi opřít o skvělé fanoušky.

Absolute scenes in Ostravar Arena right now pic.twitter.com/uN9Ogk8Tr4 — TSN (@TSN_Sports) December 30, 2019