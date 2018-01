Nakročili k senzaci, ale vedení neudrželi. Hokejoví mladíci prohráli s Kanadou a čeká je boj o bronz

Čeští hokejisté do dvaceti let budou na mistrovství světa v Buffalu hrát o bronzové medaile. V semifinále proti Kanadě sice po odvážném nástupu vedli, ale favorité otočili zápas v přesilových hrách a po výhře 7:2 postoupili do finále.

