Měsíc od světového stříbra juniorů. Svozil je ‚dvorním nahravačem‘ Bedarda, Šalé se vrátil do extraligy

Čeští hokejisti si na nedávném mistrovství světa juniorů udělali stříbrnou medailí dobré jméno a dál bojují o své kariéry třeba v soutěžích v Kanadě a Spojených státech. Jak se mladým talentům daří necelý měsíc po skončení šampionátu v Kanadě se ohlíží Radiožurnál Sport. Praha 17:05 31. ledna 2023

České trio v zámoří

David Jiříček se bodově lehce „zadrhl“, od návratu z mistrovství světa bodoval pouze jednou, a to při posledním zápase. Předtím však dlouho držel průměr více než jednoho bodu na zápas, což je z pohledu obránce v rámci AHL uspokojivá statistika.

Hokej navíc není jen o bodech. Díky své houževnaté hře byl Jiříček vybrán do All-Star týmu a zahraje si utkání hvězd, které je v Montrealu na programu 5. a 6. února.

Jiří Kulich na tom naopak před odletem na juniorský šampionát nebyl tak dobře jako David Jiříček, po návratu ale pokračoval ve sbírání bodů, v posledních třech zápasech zapsal čtyři asistence. Aktuálně hraje v AHL za Rochester, což je farma týmu Buffalo Sabres.

Jiri Kulich just making it look easy out here! pic.twitter.com/KPIixbPfLD — Rochester Americans (@AmerksHockey) November 26, 2022

Osmnáctiletý útočník Matyáš Šapovaliv působí v kanadské juniorské soutěži Ontario Hockey League a v posledních zápasech sbírá body ve velkém. Rodák z Kladna už má podepsanou smlouvu s Las Vegas Golden Knights, takže se možná příští rok dočkáme nového jména ve slavné NHL.

Spolupráce Svozila s Bedardem

Objev šampionátu, zázračný kluk, nejlepší mladý hokejista současnosti. Na Kanaďana Connora Bedarda pěla po mistrovství světa média samou chválu. V juniorské lize ovládá tabulku produktivity s 85 body, a to i přesto, že se jeho tým pohybuje až na hranici postupu do play off.

Za zmínku však stojí i jeho spoluhráč Stanislav Svozil, jenž byl kapitánem českého týmu. Ten Bedardovi velmi často přihrává na góly, zvláště pak v přesilových hrách, a je i díky tomu nejproduktivnějším českým hráčem ve WHL s průměrem více než bod na zápas.

Šalého angažmá v Kometě

Stříbro, které bolí i hřeje. Čeští mladíci podlehli Kanadě 2:3 v prodloužení, medaili získali po 18 letech Číst článek

Eduard Šalé byl v dosavadní sezóně v juniorské reprezentaci spolu s Jiřím Kulichem nejproduktivnějším hráčem.

Po úspěšném turnaji se vrátil do české extraligy, v níž hájí barvy brněnské Komety, která angažovala trenéra Jaroslava Modrého. Bývalý obránce se rozhodl dát Šalému šanci ukázat, co v něm je.

Na začátku ledna dostal prostor přes 14 minut, a i když posléze jeho čas na ledě trochu klesal, v poslední době byl součástí výher, které dostávají Kometu v tabulce výš.

Co se týče produktivy, Šalé se zatím příliš neprosazuje. Co se týče výšky, se 186 centimetry na své dospělé kolegy nic neztrácí, pár kilo by se mu ale k jeho současným šestasedmdesáti časem hodilo.

„Jsou tam detaily, na kterých je potřeba zapracovat. Jinak je to ale kreativní, poctivý, pracovitý a šikovný hokejista s obrovským potenciálem a je radost s ním každý den pracovat,“ těší trenéra Modrého, který zároveň ví, jak těžké je se v sedmnácti letech prosadit mezi dospělými.

Do seniorského hokeje má ale Šalé našlápnuto skvěle, v žebříčku na draft do NHL se v polovině sezóny pohyboval na 12. místě.

„Proti proudu“

Při dobrých výkonech v Česku může přijít odchod za lepším do zahraničí - pravidlo, které trenéři vštěpují do hlavy většině mladých hokejistů. Ale jde to i opačným směrem, jak dokazuje příběh Aleše Čecha.

‚Stříbro s cenou zlata‘ a hrdost na tým. Voráček, Hadamczik a další gratulují hokejistům k úspěchu Číst článek

Po mistrovství světa v rozběhnuté sezoně zůstala většina hráčů v zámoří, část se vrátila do české extraligy. Čech zamířil zpět do finského Oulu, kde hrál za juniorku. Svými výkony v Kanadě však potvrdil, že patří k nadějím českého hokeje, navíc s ním „dvacítka“ může počítat i pro příští šampionát.

Mezitím se v české extralize pokusil trápení Mladé Boleslavi zmírnit svým příchodem Jiří Kalous, jenž působí i jako asistent trenéra u hokejové „dvacítky“. I s jeho přičiněním se nakonec Aleš Čech dohodl s Bruslaři a začíná hrát mezi dospělými.

Při posledním extraligovém zápase Mladé Boleslavi s Pardubicemi dokonce došlo na setkání s oběma trenéry z mládežnické reprezentace. Tentokrát však Radim Rulík stál na lavičce soupeře.

Jak ale říká Jiří Kalous, na vzpomínání na stříbrný úspěch příliš času není. „S Radimem jsme v kontaktu. Za týden začíná nový ročník dvacítky, takž jsme dělali nominaci. Ale není čas si to moc připomínat, poněvadž se momentálně soustředíme hlavně na klubové povinnosti,“ říká trenér aktuálně jedenáctého týmu extraligy.

„Pořád to v nás je, plánujeme to s klukama oslavit aspoň na pivu. Navíc jsme pozvaní k panu Fialovi, takže se zase sejdeme jako tým,“ vyhlíží Aleš Čech letošní léto.

A kromě návštěvy premiéra Fialy může vyhlížet třeba draft do NHL. K lepší pozici mu jistě pomohou refence od skautů, kteří na tribunách v Kanadě sledovali výkony juniorů na mistrovství světa.

