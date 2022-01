‚Národní mužstvo je nejspíš uzavřená kapitola‘. Gulaš reaguje na hokejovou nominaci na olympidáu

Útočník Milan Gulaš považuje své působení v české hokejové reprezentaci za uzavřenou kapitolu. Šestatřicetiletý kapitán Českých Budějovic to řekl v pořadu České televize Hokej den poté v reakci na dění okolo nominace na olympijské hry v Pekingu. Gulašovo jméno ve čtyřiadvacetičlenném výběru chybělo. A čekat na dodatečné zařazení sám účastník mistrovství světa z roku 2019 odmítl. Praha 19:22 17. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Gulaš | Zdroj: Profimedia

„V současné chvíli je nejspíš národní mužstvo uzavřená kapitola. Tímhletím mi vzali trochu vítr z plachet. Samozřejmě když zájem od trenérů necítíte takový, jaký by měl být, tak trochu i ztratíte motivaci. Pro mě je to v tuto chvíli uzavřená kapitola a chci se soustředit jen na klubovou štaci,“ řekl Gulaš, kterému vadila především chybějící komunikace.

Hokejový tým zveřejnil nominaci na olympiádu, nechybí mistr světa Červenka či vítězové NHL Číst článek

„Já jsem se to dověděl oficiálně, když byla nominace v televizi. Neměl jsme žádnou komunikaci od doby ruského turnaje (prosincového Channel One Cupu) vůbec s nikým. Vůbec jsem nevěděl, jak to může dopadnout,“ uvedl Gulaš.

Měl se představit před čtyřmi roky Pchjongčchangu, ale v generálce v Koreji proti Finsku, hrané v Soulu, se zranil. Tehdy také neměl o nominaci dopředu informace.

„To bylo vesměs podobné, taky jsem čekal do poslední chvíle. Nevím, jak to měli ostatní kluci, se mnou nikdo nekomunikoval, já v tom problém nevidím. Spíš mě teď štve taková ta bublina kolem toho. Plno lidí už si k tomu něco řeklo a furt to rezonuje, což já moc na svoji osobu nemusím,“ vysvětlil.

Přesto by si představoval i ve svém věku jinou komunikaci. O nominaci se popral na Channel One Cupu v Praze a Moskvě, kde českým tým prohrál všechny tři zápasy a získal jediný bod.

Češi dali šest branek a Gulaš byl se třemi góly a dvěma asistencemi nejproduktivnější hráč turnaje.

Stačil by telefonát

„Jediné, co bych si představoval trochu lepší, tak nějaký telefonát a říct: ‚Hele Guli, i když ti ten turnaj v Rusku vyšel, tak my tě tam prostě v té sestavě nevidíme. Vidíme tam jiné hráče.‘ Což je úplně normální a takhle by to mělo být,“ prohlásil kapitán Českých Budějovic.

Zkušený útočník již v minulosti přišel z různých důvodů i o start na pěti světových šampionátech. V letech 2010 a 2014 byl v širším kádru již v dějišti MS, ale nakonec se nedostal na soupisku a odjel.

Z velkých akcí se nakonec představil až na MS v roce 2019 v Bratislavě, kam jej kouč Miloš Říha dodatečně nominoval v průběhu turnaje.

Následně také potvrdil, že by se ujal jakékoliv role a snažil se pomoci týmu. „Samozřejmě, že když máte šanci bojovat o olympiádu, tak tam pojedete nechat duši,“ řekl Gulaš.

„Ve svém věku to beru trochu jinak. Kdybych se dostal na olympiádu, tak si nechci nikde honit ego, že jsem na olympiádě, ale chci pomoct českému hokeji, aby se dostal zase trošku výš, abychom zase zažívali ty pěkné roky,“ dodal.