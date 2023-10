New Jersey prohrálo s Washingtonem. Vaněček chytal od druhé třetiny a pustil dva góly

Hokejisté New Jersey prohráli v jediném utkání středečního programu NHL doma s Washingtonem 4:6. Do branky Devils se postavil od druhé třetiny za stavu 0:3 Vítek Vaněček a pustil dva góly ze šestnácti střel. Jeho spoluhráč Ondřej Palát nebodoval ve druhém zápase za sebou. New York 8:21 26. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pravé křídlo Washingtonu Capitals Anthony Mantha (39) se raduje se spoluhráči po vstřelení gólu proti New Jersey Devils během první třetiny v Prudential Center | Foto: John Jones | Zdroj: Reuters

Washington si vypracoval v úvodní třetině tříbrankový náskok, který týmu zajistil Anthony Mantha, Dylan Strome a Sonny Milano. Ve 31. minutě už ale vedlo New Jersey. Obrat na 4:3 řídili dvěma tefami Tyler Toffoli, jednou se prosadili i Timo Meier a Nico Hischier, zatímco Jack Hughes si připsal tři přihrávky a vede produktivitu soutěže (4+13).

Třetí třetina patřila Washingtonu. Už po osmnácti sekundách hry využil přesilovou hru Strome, který zakončoval souhru do prázdné branky. V dalším přečíslení překonal Connor McMichael Vaněčka ve 43. minutě bekhendovým blafákem. Hostům ještě rozhodčí odvolali gól Milana po trenérské výzva, která odhalila, že akci předcházel ofsajd.

Výhru zpečetil Alexandr Ovečkin při risku New Jersey bez brankáře a vstřelil 824. gól v soutěži. Na vyrovnání rekordu NHL, který drží Wayne Gretzky, mu schází ještě 70 tref.

V brance Washingtonu debutoval Hunter Shepard a výhru podpořil osmnácti zákroky. Na druhé straně střídal po první třetině Akira Schmid, který inkasoval třikrát z osmi střel. Nahradil jej Vaněček, který o den dříve vychytal vítězství 5:2 v Montrealu.

NHL

New Jersey - Washington 4:6 (0:3, 4:0, 0:3)

Branky: 25. a 31. Toffoli, 26. Meier, 27. Hischier - 16. a 41. D. Strome, 7. Mantha, 18. Milano, 43. McMichael, 59. Ovečkin. Střely na branku: 22:25. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey od druhé třetiny 37:13 minuty, inkasoval dvě branky z 16 střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Diváci: 16 117. Hvězdy zápasu: 1. D. Strome (Washington), 2. Toffoli, 3. J. Hughes (oba New Jersey).