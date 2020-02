NHL si připomíná historii hráčů tmavé pleti. Nejslavnější hokejová liga zve fanoušky na výstavu

Nejslavnější hokejovou ligu světa NHL si zatím zahrála necelá stovka hráčů tmavé pleti. Prvním z nich byl 18. ledna 1958 Willie O´Ree, který na svou premiéru vzpomínal na oficiálním webu NHL.

„Večer před zápasem mi Bruins zavolali a chtěli, abych za ně hrál v Montrealu. Vyhráli jsme 3:0, z porážky Canadiens jsem byl nadšený. V tu chvíli jsem si vůbec neuvědomoval, že jsem prolomil bariéru a otevřel dveře do NHL nejen černochům, ale i hokejistům všech ras.“

Začátky ale neměl O´Ree úplně jednoduché. Jako první Afroameričan musel během zápasů kromě soupeřů, čelit také rasistickým urážkám ze strany fanoušků.

Od té doby si pak NHL zahrálo ještě dalších 92 hokejistů tmavé pleti. I jejich příběhy připomíná vedení zámořské hokejové soutěže mobilní výstavou v přívěsu nákladního vozu. Expozici mohli letos fanoušci vidět i třeba při utkání hvězd.

V právě probíhající sezoně NHL jsou pouze 2 % hokejistů tmavé pleti. V ostatních zámořských soutěžích je však účast Afroameričanů mnohem vyšší.

Podle dat z roku 2017 z The Institute for diversity a ethics in Sport - institutu pro diverzitu a etiku ve sportu, je v NFL - profesionální lize amerického fotbalu - asi 70 % hráčů tmavé pleti.

Nadvláda v NBA

Největší zastoupení má basketbalová NBA, kde jsou asi tři čtvrtiny basketbalistů tmavé pleti a MLB je číslo kolem 8 % baseballistů tmavé pleti. Pro doplnění - víc než 30 % hráčů je pak v Major League Baseball z Latinské Ameriky. Důvodů rozdílného zastoupení může být ale víc - oblíbenost jednotlivých sportů u různých etnik nebo finanční dostupnost.