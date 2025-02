Světový pohár se vrací do hokejového kalendáře. NHL ho uspořádá v roce 2028, Češi by neměli chybět

Do hokejového programu se počtvrté v historii vrátí Světový pohár. Turnaj, kterého se účastní hráči z NHL, se uskuteční v roce 2028. Pozvané týmy šéf zámořské soutěže Gary Bettman zatím neprozradil, mělo by ale jít o osm reprezentací. Bettman navíc potvrdil účast hráčů NHL na olympijských hrách 2030 ve Francii. Montreal 13:53 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká hokejová reprezentace by se po trunajích v letech 1996, 2004 a 2016 měla představit i na čtvrtém Světovém poháru | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Světový pohár se do hokejového kalendáře vrátí po dvanácti letech, naposledy se hrál v roce 2016 v kanadském Torontu. Fanoušci by se tak v příštích letech mohli dočkat pravidelných účastí hráčů NHL na velkých akcích. Před začátkem Turnaje čtyř zemí šéf NHL Gary Bettman potvrdil, že liga pustí své hráče na olympijské hry 2026 v Itálii a 2030 ve Francii, čekání divákům zkrátí právě Světový pohár 2028.

Kanada na úvod Turnaje čtyř zemí zdolala Švédsko 4:3 po prodloužení. Třemi asistencemi se blýskl Crosby Číst článek

„Teď budeme řešit, jaká města by mohla hostit zápasy. Během pár týdnů by mělo být všechno jasné a my bychom opravdu jen těžko mohli z toho pravidelného formátu být víc nadšení,“ řekl Bettman.

Diváci by tak mohli konečně nejlepší hokejisty světa vídat v národních barvách pravidelně. Na olympijských turnajích 2018 v Soči a 2022 v Pekingu totiž chyběli, termín mistrovství světa zase koliduje s průběhem play-off NHL, kdy jsou hokejisté buď zaměstnaní nebo příliš unavení po náročných bojích o Stanley Cup.

Kvůli zápasovému rozpisu navíc zámořští hráči nemohou s národními týmy absolvovat přípravu. Trenéři tak sahají především po těch hokejistech, jejichž týmy play-off nehrají. Výjimku tvoří hvězdní hráči, které reprezentační trenér může jen těžko odmítnout a zároveň si příjezd po případném vypadnutí týmu z play-off vynutí u vedení klubu, jako třeba David Pastrňák na květnovém světovém šampionátu v Praze.

Šéf NHL zatím neupřesnil, jaké týmy se turnaje zúčastní, z jeho slov ale vyplývá, že nechce, aby tentokrát mužstvo tvořili hráči z různých zemí jako v roce 2016. Tehdy nastoupil výběr Evropy nebo kombinovaný tým USA a Kanady do 23 let. V novém turnaji by mělo být minimálně osm mužstev a do první osmičky česká reprezentace výkonnostně patří.

1:35 Pro nás je každý zápas na hraně bytí a nebytí, říká po výhře nad Pardubicemi asistent trenéra Vítkovic Číst článek

Stále bez Rusů?

Zatím není jasné, jak to bude s účastí Rusů. Ti v NHL normálně hrají a Světový pohár není pod patronátem Mezinárodní hokejové federace (IIHF), na jejíchž akcích Rusové a Bělorusové kvůli válce na Ukrajině nehrají.

„Strašně rád bych opět viděl hrát ruské hráče na těchto velkých turnajích. Jsou to neuvěřitelní hokejisté. Jsou tu ale problémy politického rázu. Ne politické ve spojení s NHLPA, jde o světovou politiku, se kterou se musíme vypořádat. Doufám, že jakmile se budeme blížit olympiádě a Světovému poháru, budeme vídat ruské sportovce zpátky v soutěžích,“ uvedl podle ČTK výkonný ředitel hráčské asociace NHLPA Marty Walsh.

„Mezinárodní hokejová federace si nedávno zvolila, že půjde dál cestou bez Ruska, stejně jako to udělalo mnoho dalších sportů. Uvidíme, jak se k tomu postaví Mezinárodní olympijský výbor. Zatím je ještě dost času na to, abychom to vyřešili a se situací se vypořádali,“ doplnil podle ČTK Bettman.