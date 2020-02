Uvidíme hokej tak, jak jsme si ho předtím nedovedli představit, říká šéf NHL Bettman k novému trackingu

Psal se rok 1993 a Gary Bettman se stal šéfem NHL. V témže roce jste si také mohli zahrát počítačovou hru NHL 1993, na jejíž ovládání vám stačilo 6 tlačítek - šipky, mezerník a klávesa ALT. A kromě gólů a asistencí se toho v reálném hokeji tolik nesledovalo.

Pak přišel rok 1997, Utkání hvězd a televizní obrazovka, která mohla připomínat právě hokejovou počítačovou hru.

V tehdejší exhibici byl kolem puku jakýsi fialový flek, jenž pomáhal divákovi s orientací, kde se hrací předmět nachází. Když poté někdo vypálil, za kotoučem bylo něco jako ohnivá čára. Na Utkání hvězd, proč ne? Ale možná by to bylo v ostrých zápasech o body do tabulky NHL trochu navíc.

Takzvaný tracking bude nyní, 23 let od prvního spuštění, logicky o dost propracovanější. Nebudete ho ale na televizních obrazovkách muset sledovat. Je to jen možnost a přijde už v této sezoně.

„Fanouškům to nabídne nový pohled na hokej. Vysílatelům to zase dá možnost, jak ukázat další možné příběhy při přenosech. Novinku uvidí fanoušci už během play-off v této sezoně, na všech stadionech pak bude tato technologie od příštího ročníku. Uvidíme hokej tak, jak si předtím nikdy nikdo nedovedl představit,“ řekl Bettman.

Diváci nedávného Utkání hvězd NHL, které se hrálo v St. Louis, už na obrazovce viděli, jak by to mohlo vypadat. Během ženské exhibice se nad hráčkami objevila malá lišta se jménem, číslem a kanadskou nebo americkou vlajkou.

Takhle to bude vypadat - nová možnost, jak sledovat hokej. Ano, důležité je právě to slovo možnost, vysvětluje Bettman: „Bude to na každém, jak bude chtít hokejový zápas sledovat. Můžete se koukat tradičně, bez novinek. Ale budete moc také nahlédnout, jak se dá hokej zpracovávat po odborné stránce. Budeme mít k dispozici nejvíc dat, co jsme v historii měli.“

„Systém vygeneruje na 200 dat za sekundu, samotný puk pak ještě víc. Budeme moci zkoumat daleko víc věcí než dřív,“ doplnil informace o trackingu šéf ligy.

A tak už teď po halách NHL chodí vysoko nad ledem lidé, kteří umístí pod strop kolem patnácti antén. Ty registrují, jak se hráči pohybují. A to díky čipům, které budou mít nainstalované v chrániči ramen.

Do toho se bude hrát s pukem s čipem uvnitř a tak budete moc spatřit na obrazovce hráče v kroužku se jménem jako v počítačové hře. K tomu můžete sledovat třeba dráhu puku, nebo jak od sebe budou hráči daleko. Každopádně to povinné není. Vždy budete moc sledovat hokej třeba jako v roce 93.