‚Mohl by to být takový příští Bergeron.‘ Pastrňákovi Stanley Cup unikl, v Bostonu je ale za hrdinu

Na Stanley Cup si nesáhl, ale v pondělí by mohl docela dobře získat alespoň Zlatou hokejku pro nejlepšího českého hráče minulé sezony. Útočník David Pastrňák má za sebou další skvělou sezonu, kterou oceňují i fanoušci - v ulicích Bostonu jich chodí čím dál více s číslem 88 na zádech. Boston 16:22 15. června 2019

Místní legendou už se stal Patrice Bergeron, vždyť je v klubu šestnáct let. Ale Pastrňák je suverénně nejoblíbenější z mladých hráčů.

„Milujeme ho tady, je to takový náš místní hrdina. Je to na něm, jestli tu zůstane, ale jsme rádi, že ho máme,“ říká jeden z fanoušků, který se jmenuje Albert.

„Je to skvělý hráč, se skvělým přístupem, výbornou střelou, přesně takový hráč, jakého v týmu chcete. Zapadl do týmu a profiluje se jako někdo, kdo hraje za tohle město. To je dobře, pro nás i pro něj a budou to s ním dobré časy,“ vypráví muž, který má na sobě dres s Patrňákovým jménem.

Jenže nikdo českému útočníkovi pochopitelně Pastrňák neřekne, to se Američanům špatně vyslovuje, takže mu říkají „Pasta“, což v překladu znamená těstoviny.

A tím pádem to svádí k podobným kostýmům, s jakým se na poslední finále Stanley Cupu vydal asi dvanáctiletý kluk - na hlavě měl cedník a z něj jako vlasy visely po celém obvodu špagety.

„Říkáme mu Pasta. Jakože Pastrňák, tak Pasta, chápete? Takže mám na sobě tyhle těstoviny. Jakože Pastu,“ vypráví chlapec, který má k neobvyklému úboru ještě na sobě samozřejmě dres a dokonce i ponožky s podobiznou českého útočníka.

„Mohl by to být takový příští Bergeron, podobně kvalitní hráč,“ dodává fanoušek s cedníkem na hlavě. „Je skvělý, hraje krásně a zjevně si to užívá. Ani nedává moc najevo svoje ego. Doufám, že ve městě dlouho zůstane,“ dodává jiná fanynka.

Ano, tyhle dvě prosby by se jemu i jí mohly splnit. Zmíněný Patrice Bergeron je o deset let starší než Pastrňák a klub potřebuje někoho, koho by si podobně vychoval, kdo by byl podobnou ikonou. I proto si českého útočníka před dvěma lety zavázal celkem šestiletou smlouvou na přibližně 100 milionů dolarů. Příznivci klubu se shodují, že to je jednoznačně správný krok a takové peníze si za své výkony zaslouží.

„Tou smlouvou si ho získali, protože kdyby mu ji nedali, tak už je jinde. Takže se to jednoznačně vyplatí,“ říká jeden z příznivců Bostonu o Davidu Pastrňákovi.