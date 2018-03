Pastrňák vstřelil vítězný gól Bostonu. Skórovali i Voráček a Hertl

Hokejisté Bostonu vyhráli osmý z posledních deseti zápasů a výhrou v Tampě 3:0 se přiblížili vedoucímu týmu konference na dva body. První a vítězný gól dal David Pastrňák. V dalších zápasech NHL se trefili Tomáš Hertl a Jakub Voráček, Vladimír Sobotka dvakrát asistoval. Tampa/Florida 6:53 18. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák slaví první a vítězný gól Bostonu v Tampě | Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Brian Gionta dobře vystřídal, takže jsem jel rovnou do útočného pásma. Torey Krug mi to dal a byl jsem sám před brankářem. Rozhodl jsem se do bekhendu a naštěstí mi to tam spadlo,“ popsal svůj 28. gól v sezoně pro server iROZHLAS.cz David Pastrňák.

Rodák z Havířova už na začátku čtvrté minuty zápasu otevřel skóre dvou lídrů Východní konference NHL. Dvorní nahrávač Medvědů Torey Krug přidal ještě dvě asistence a Boston zvítězil na ledě Tampy 3:0.

Pastrňák byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu za druhým Krugem a brankářem Tuukkou Raskem, který vychytal nulu na ledě nejlepšího útoku NHL.

Boston vyhrál osmý z posledních deseti zápasů a stáhl náskok Tampy v čele konference na dva body. Daří se i Pastrňákovi, který má střeleckou formu.

„Je to super. Honíme Tampu na prvním místě a tohle byl výborný zápas. Hráli jsme dobře a byl to super týmový výkon. Sezona je nahoru dolů, někdy vám to tam padá a teď se cítím dobře, konec sezony mi vyhovuje. Náš cíl je vyhrát konferenci a uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Pastrňák.

DAVID PASTRNAK SLIPS ONE HOME! 1-0 BRUINS OVER THE LIGHTNING! pic.twitter.com/56GdoCyRJF — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 18 March 2018

První hvězdou zápasu Caroliny s Philadelphií byl útočník Flyers Jakub Voráček, který svým sedmnáctým gólem v sezoně zahájil obrat v posledních deseti minutách zápasu.

Flyers prohrávali 1:2, když se Voráček po Lindblomově přihrávce ocitl před brankou a v pádu vyrovnal. O vítězství Philadelphie 4:2 pak rozhodli Filppula a Raffl.

Tomáš Hertl skóroval ve třetím utkání v řadě, po dvou vítězných brankách tentokrát krátce před koncem potvrdil do prázdné branky výhru San Jose 5:3 ve Vancouveru.

Čerstvě dvojnásobný otec Vladimír Sobotka dvakrát asistoval v Madison Square Garden při výhře St. Louis nad New Yorkem Rangers. V první třetině rozjel akci, na jejímž konci poslal Pietrangelo Blues do vedení, v prodloužení zas byl u rozhodujícího gólu Schenna na 4:3.

NHL:

Buffalo - Chicago 5:3, Florida - Edmonton 2:4, Los Angeles - New Jersey 0:3, Toronto - Montreal 4:0, Vancouver - San Jose 3:5, Carolina - Philadelphia 2:4, Columbus - Ottawa 2:1, St. Louis - NY Rangers 4:3 v prodl., Arizona - Minnesota 1:3, Tampa Bay - Boston 0:3.