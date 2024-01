Pastrňák gólem a asistencí přispěl k výhře Bostonu nad Tampou. Hronek asistoval u triumfu Vancouveru

Hokejový útočník David Pastrňák gólem a asistencí pomohl Bostonu k výhře 7:3 nad Tampou Bay. Čtyřiadvacátou branku v sezoně mu připravil Pavel Zacha, jenž bodoval po dvou zápasech. Asistenci zaznamenal rovněž nejproduktivnější český obránce v NHL Filip Hronek, jehož Vancouver porazil New Jersey 6:4. New York 6:57 7. 1. 2024 (Aktualizováno: 10:03 7. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český útočník David Pastrňák proti Tampě Bay zaznamenal gól a asistenci a přispěl k výhře 7:2 | Foto: Brian Fluharty--USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Tampa Bay se v Bostonu dostala rychle do vedení, zbytek zápasu ale patřil domácím. Na trefu Braydena Pointa z 21. sekundy zápasu ještě během první třetiny odpověděli Trent Frederic a Charlie McAvoy.

Ve druhé části šli Bruins dvakrát do dvougólového náskoku, a to i zásluhou Pastrňáka, který ve 29. minutě zvýšil na 4:2. Zacha vyslal havířovského rodáka do samostatného úniku, který český kanonýr i přes dotírání obránce Darrena Raddyshe proměnil.

Point v závěru druhé dvacetiminutovky snížil, Bruins ale v posledním dějství nasázeli tři banky bez odpovědi. „Jsem velmi spokojený se způsobem, jakým jsme odehráli třetí třetinu. Hráli jsme chytře, zaměstnávali jsme soupeře v útočném pásmu a nepouštěli jsme je do přečíslení. Tím jsme jim sebrali hodně energie, kterou by jinak mohli věnovat ofenzivě," pochvaloval si trenér Bostonu Jim Montgomery.

Třetí třetinu nastartovala souhra Pastrňáka, Hampuse Lindholma a skórujícího Morgana Geekieho. „Tušil jsem, že Hampus posune puk na Pastrňáka, proto jsem pokračoval směrem k brance. Pasta skvěle vylákal obránce a našel mě ve volném prostoru. Já jsem jen zkusil co nejrychleji vystřelit. Jsem rád, že se mi to povedlo," popsal akci před gólem na 5:3 Lindholm.

Asistence byla Pastrňákovým 55. kanadský bodem v sezoně. Český kanonýr v ligovém bodování udržel čtvrtou příčku, mezi střelci je šestý.

Po pěti zápasech bodoval obránce Hronek. Druhý nejproduktivnější český hokejista v NHL připravil úvodní branku Vancouveru při výhře 6:4 nad New Jersey a pokořil třicetibodovou hranici. I přes bodovou odmlku hradecký rodák nadále patří mezi deset nejproduktivnějších obránců v lize.

Canucks vyhráli třetí z posledních pěti zápasů a posunuli se před Colorado na druhé místo Západní konference. Výhru nad New Jersey řídili J. T. Miller a Elias Pettersson, kteří zaznamenali shodně tři body za dva góly a asistenci. Třemi nahrávkami se blýskl nejproduktivnější bek NHL Quinn Hughes.

Na 11 zápasů protáhli sérii porážek hokejisté San Jose. Sharks podlehli doma Torontu 1:4 a na vítězství čekají od poloviny prosince. Během nelichotivé série navíc nezískali ani bod. Tomáš Hertl, Filip Zadina ani Jan Rutta v duelu s kanadským celkem nebodovali.

Premiéra Rašky

Pod výhru Maple Leafs se dvěma góly a nahrávkou podepsal William Nylander. „Výrazně jsme se zlepšili v koncovkách vyrovnaných zápasů. Nepouštíme soupeře do šancí a sami jsme produktivní,“ uvedl švédský útočník po třetím vítězství Maple Leafs za sebou.

Vítěznou premiéru v aktuální sezoně NHL má za sebou Adam Raška. Dvaadvacetiletý útočník odehrál za Minnesotu šest a půl minuty a pomohl k výhře nad Columbusem 4:3 v prodloužení. Domácím Blue Jackets k vítězství nestačil ani hattrick Colea Sillingera.

Gólman Wild Marc-André Fleury vychytal 551. výhru v NHL a v historických tabulkách se dotáhl na druhého Patricka Roye. Vedoucí Martin Brodeur má o 140 vítězných zápasů víc. „Dotáhnout se na Patrika je skvělé, vyrovnal jsem výkon brankáře, ke kterému jsem odmalička vzhlížel. Nyní je pro mě ovšem důležitější, že jsem klukům pomohl k výhře,“ řekl devětatřicetiletý Fleury, který v NHL chytal také za Pittsburgh, Vegas a Chicago.

Výsledky NHL: Philadelphia - Calgary 3:2, Colorado - Florida 4:8, Boston - Tampa Bay 7:3, Montreal - NY Rangers 4:3 po sam. nájezdech, New Jersey - Vancouver 4:6, Carolina - St. Louis 1:2 po sam. nájezdech, Columbus - Minnesota 3:4 v prodl., San Jose - Toronto 1:4, Dallas - Nashville 3:4, Pittsburgh - Buffalo 1:3, Edmonton - Ottawa 3:1, Vegas - NY Islanders 5:2.