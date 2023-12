Gól, nahrávka a vítězný nájezd. Pastrňák v NHL dirigoval výhru Bostonu nad NY Islanders

Český hokejový útočník David Pastrňák gólem, nahrávkou a vítězným nájezdem řídil výhru Bostonu 5:4 na ledě NY Islanders a posunul se na třetí místo ligové produktivity. Formu z posledních zápasů dvěma body potvrdil Martin Nečas. Jeho branka a asistence ale neodvrátily prohru Caroliny s Nashvillem 5:6 v prodloužení. New York 6:57 16. 12. 2023 (Aktualizováno: 8:45 16. 12. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák se po zápase proti NY Islanders posunul na třetí místo ligové produktivity | Zdroj: Profimedia

Boston v zápase proti NY Islanders ani jednou nevedl, přesto nakonec bral dva body za výhru po samostatných nájezdech. Domácí po bezbrankové první třetině odskočili do dvoubrankového vedení, Bruins však manko smazali ještě před druhou sirénou. Kontaktní gól obstaral Morgan Geekie a na 2:2 srovnal David Pastrňák.

Český forvard si našel střeleckou pozici v levém kruhu pro vhazování a po výborné přihrávce obránce Kevina Shattenkirka bez problémů překonal přesunujícího se brankáře Ilju Sorokina. Havířovský rodák se prosadil posedmnácté v sezoně a v pořadí nejlepších střelců NHL se dělí o čtvrtou příčku. Na vedoucího Austona Matthewse z Toronta ztrácí šest tref.

Islanders ve třetí třetině dvakrát odskočili do těsného vedení, góly Jamese van Riemsdyka a Masona Lohreie však Bostonu zařídily prodloužení. „Měli jsme tlak v útočném pásmu a před gólmanem vznikl trochu chaos. Puk se odrazil do rohu a já se k němu dostal první. Viděl jsem Pastrňáka před brankou tak jsem to tam nahodil a překvapil gólmana, od kterého se puk odrazil za čáru. Upřímně, vůbec jsem neviděl, že to je gól. Zjistil jsem to, až když jsem viděl radujícího se Marchanda," popsal vyrovnávací branku Lohrei.

V prodloužení gól nepadl a v samostatných nájezdech získali bod navíc Bruins. Ve třetí sérii o něm rozhodl Pastrňák, který překonal Sorokina svižnou ranou zápěstím. „Po průběhu, jaký zápas nabídl, je to pro nás skvělé vítězství. Speciální týmy hrály klíčovou roli. Kluci v oslabení odvedli výbornou práci. Blýskli se hlavně v prodloužení při mém vyloučení. My na přesilovce jsme pak konečně dali pár důležitých gólů," řekl Pastrňák.

Produktivní Nečas

Nečas bodoval potřetí za sebou a počtvrté v sezoně v jednom zápase zaznamenal více než jeden bod. Poprvé se do statistik zapsal v 11. minutě, kdy v přesilové hře připravil branku pro Stefana Noesena. Gólu se český útočník dočkal těsně před polovinou zápasu, kdy mu do ideální střelecké pozice namazal chybující obránce Nashvillu Alexandre Carrier.

Nečas svým devátým gólem v sezoně zvýšil na 5:3, Hurricanes ale nadějný náskok neudrželi. Vyrovnání zařídili Tyson Barrie s Jeremym Lauzonem a v prodloužení o výhře Predators rozhodl Filip Forsberg.

Predators vyhráli šestý z posledních sedmi zápasů a pojistili si sedmou příčku v Západní konferenci. Carolina prohrála po dvou vítězstvích a ve Východní konferenci je osmá. „Je těžké zápas hodnotit. Pouštěli jsme Nashville do velkého množství šancí, to se nesmí stávat. V obraně musíme hrát pečlivěji,“ řekl Nečas.

Dobře rozehraný zápas ztratili také hokejisté Ottawy. V Dallasu vedli 3:1 a 4:2, nakonec ale nezískali ani bod. Stars i díky asistenci Radka Faksy vyhráli 5:4 a posunuli se na čtvrté místo v Západní konference. Český centr v oslabení připravil pro obránce Thomase Harleyho gól na 3:4 a bodoval popáté v sezoně. Vítěznou trefu Dallasu zaznamenal ve 49. minutě Matt Duchene.

Brankáři Anaheimu Lukáši Dostálovi nevyšel zápas na ledě New York Rangers. V Madison Square Garden dostal pět gólů z 39 střel a neodvrátil prohru 1:5. Ducks se perou se špatnou formou. Prohráli popáté za sebou a z posledních 15 zápasů vyhráli jen dva. V Západní konferenci se propadli na předposlední místo. Rangers naproti tomu jsou ve Východní konferenci stále druzí o bod za Bostonem.

Výsledky NHL: NY Rangers - Anaheim 5:1, Carolina - Nashville 5:6 v prodl., Dallas - Ottawa 5:4, Arizona - San Jose 1:0, NY Islanders - Boston 4:5 po sam. nájezdech, Vegas - Buffalo 2:5.