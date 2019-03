Pastrňákových pět bodů v jednom zápase? Už zvládl i víc, český rekord drží Jágr

David Pastrňák zažil svůj bodově nejúspěšnější zápas v základní části NHL. Proti New Yorku Rangers se blýskl hattrickem a dvěma asistencemi a přispěl k vítězství 6:3. Na největší české bodové hody ale Pastrňákův středeční výkon nestačí. Boston 14:19 28. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák během utkání proti New Yorku Rangers. | Foto: Winslow Townson-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Dvaadvacetiletý útočník se díky středečnímu vystoupení stal prvním hráčem Bruins od sezony 1993/94, který dokázal během jedné sezony nasázet tři hattricky a celkem dokázal po šestnáctizápasové pauze nasbírat v šesti utkáních jedenáct bodů, přestože si stěžoval, že po zranění stále nehraje podle svých představ.

„Dnes hrál úžasně. Dobře pálil puky na branku, vypadal jistější při řešení situací i ve skrumážích,“ chválil po utkání Pastrňáka kouč Bostonu Bruce Cassidy.

Podobný kousek jako teď Pastrňákovi se v letošním ročníku povedl ještě Jakubu Voráčkovi z Philadelphie, který na podzim Ottawě dva góly sám vstřelil a na tři další přihrál.

V loňském play-off nastřádal sám Pastrňák v utkání proti Torontu dokonce šest bodů za hattrick a tři asistence. Boston tehdy zvítězil 7:3 a celou sérii nakonec i díky dalšímu Pastrňákovu gólu rozhodl v sedmém zápase.

Šest bodů zvládli z Čechů nasbírat ještě Patrik Eliáš, Milan Hejduk, Radek Bonk, Robert Reichel a Michal Pivoňka.

Rekord má Sittler

Český rekord v získaných bodech během jednoho utkání v NHL je ale ještě o stupínek výš. Jaromír Jágr totiž hned dvakrát zažil sedmibodový večer. Poprvé v roce 1999, když ještě v barvách Pittsburghu třemi góly a čtyřmi přihrávkami řídil demolici New Yorku Islanders 9:2. Podruhé na to české legendě stačily dokonce necelé dvě třetiny, to Jágr už v barvách Washingtonu přispěl k vítězství 12:2 nad Floridou.

Ještě o bod víc získalo v historii NHL osm Kanaďanů a dva Slováci - bratři Peter a Anton Šťastní. Úplný rekord drží Darryl Sittler, který v roce 1976 zaznamenal dokonce šest gólů a čtyři asistence.