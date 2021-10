Calgary v NHL překvapuje a po sérii pěti venkovních výher je v čele Západní konference

V předsezonních prognózách snad žádný z expertů nepasoval hokejisty Calgary do role favorita NHL, naopak prý měli mít velký problém, aby se vůbec dostali do play-off. To se samozřejmě pořád může stát, ale minimálně vstup do sezony mají Flames skvělý. I díky vítězné pětizápasové sérii na ledě soupeřů jsou lídry Západní konference - a svůj podíl na tom má i český brankář Daniel Vladař. Calgary 16:37 29. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Vladař a Noah Hanifin z Calgary | Foto: Ed Mulholland | Zdroj: Reuters

„Já jsem z americké kabiny naučený, že když se prohraje, tak se do druhého dne nemluví.“ To není zkušenost Daniela Vladaře z posledních dní, tohle říkal už v létě v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejisté Calgary jsou na konci října překvapivými lídry Západní konference NHL

V kabině Calgary teď asi není ticho jako v kostele, naopak se z ní v úvodu sezony nejspíš často ozývá smích a různé radostné výkřiky. Můžete namítat, že sezona sotva začala, a že až čas ukáže sílu týmu, ale ani na konci října není první místo v tabulce Západní konference k zahození.

Flames při sérii venkovních zápasů rozesmutnili fanoušky v pěti různých halách, naposledy vyhráli 4:0 v Pittsburghu a pak mohli zvesela vyrazit zpátky do Alberty.

„Bylo to velkolepé. Teď nás čeká dlouhý let domů do Calgary, a cestovat po prohře by bylo dost otravné. Takhle to bude úplně jiné. Zakončit takhle úspěšně trip po stadionech soupeřů je skvělé. Je to pro nás další velké vítězství a něco, na čem se dá dál stavět,“ říkal švédský gólman Jacob Markström, i díky druhému čistému kontu je teď jasnou brankářskou jedničkou.

Calgary je třetím týmem v historii NHL se stoprocentní pětizápasovou sérií venkovních zápasů

Ale podíl na úspěšném vstupu do sezony má i méně známý, a mladší Daniel Vladař. Zámořským novinářům vyprávěl o tom, jak moc si váží úspěšného startu do sezony, i on už stihl vychytat dvě vítězství, a z prvního dlouhého výletu po stadionech soupeřů má třeba i jednu úsměvnou historku ze setkání s Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu.

„Myslím, že se snažil mě nějakým způsobem rozhodit. Pořád na mě pokřikoval: ‚Budu ti střílet na lapačku, budu ti střílet na lapačku.‘ A pak střílel na vyrážečku. Takže jsem rád, že jsme nakonec jeho tým porazili,“ říkal Daniel Vladař z Calgary, které teď pro změnu čeká pět domácích zápasů.