Frolík gólem do prázdné brány pečetil výhru Calgary nad Torontem

Všechny trefy se zrodily až v závěrečné třetině. Nejprve se v 46. minutě v přesilové hře Calgary prosadil z dorážky střední útočník Sean Monahan a o 55 vteřin později zvýšil po pohledné akci ranou z první forvard Elias Lindholm.

Maple Leafs snížili v početní výhodě zásluhou centra Nazema Kadriho, ale závěrečné slovo měl Frolík, jenž na útočné modré vystihl špatnou rozehrávku obránce Morgana Riellyho a pohotově zamířil do odkryté branky.

Frolik secures the game with the empty netter goal #Flames #CGYvsTOR pic.twitter.com/VBBYicbkuo — Sportsnet 960 (@Sportsnet960) 30. října 2018

Základem triumfu Flames se stala zodpovědná obranná hra. „Z hlediska defenzivy šlo asi o náš nejlepší zápas v sezoně. V minulém souboji (proti Washingtonu) jsme se tomu přiblížili, ale dneska jsme se od toho odrazili. Podle mě si uvědomujeme rozdíl mezi utkáním s Pittsburghem a tím dnešním,“ řekl brankář Mike Smith, který si poradil s 24 pokusy Maple Leafs.

Calgary během série tří porážek utrpělo i domácí debakl 1:9 od Pittsburghu. „Ukázali jsme charakter. Je trapné, když prohrajete 1:9 a vlastní diváci na vás bučí. Je ohromně důležité, že jsme se proti Washingtonu otřepali - sice jsme prohráli v nájezdech, ale podali jsme dobrý výkon - a že jsme dnes vytěžili dva body,“ podotkl Monahan.

Přitakal mu i kapitán Flames Mark Giordano. „Poslední dva zápasy vypadaly přesně podle našich představ. Když se vám daří v obraně, góly přijdou,“ uvedl torontský rodák.

Hru Calgary ocenil i Kadri, který nastoupil do 500. zápasu v soutěži. „Hráli mnohem lépe než my, nezasloužili jsme si vyhrát. Skvěle se rozestoupili a okamžitě nás ve středním pásmu napadali, bylo to jako osina v zadku. Tím, jak doslova ucpali střední pásmo, nám to ztížili,“ uvedl osmadvacetiletý Kanaďan. Maple Leafs scházel útočník Auston Matthews, který si kvůli pochroumanému ramenu nezahraje minimálně čtyři týdny.

Vancouver výhrou 5:2 ukončil Minnesotě pětizápasovou vítěznou šňůru. Dvěma góly se o to postaral devatenáctiletý Švéd Elias Pettersson, který se sedmi brankami a deseti body vede produktivitu nováčků. Gólman Canucks Jacob Markström se vyznamenal 37 zákroky.

NHL:

Vancouver - Minnesota 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky: 27. a 47. Elias Pettersson, 8. Markus Granlund, 26. J. Virtanen, 60. B. Hutton - 8. Jordan Greenway, 35. Suter. Střely na branku: 31:39. Diváci: 16.546. Hvězdy utkání: 1. Elias Pettersson, 2. Markström, 3. B. Hutton (všichni Vancouver).

Toronto - Calgary 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Branky: 57. Kadri - 46. Monahan, 47. E. Lindholm, 60. Frolík. Střely na branku: 25:34. Diváci: 18.989. Hvězdy utkání: 1. E. Lindholm, 2. Monahan (oba Calgary), 3. Andersen (Toronto).