Brankáři Dostál a Vladař neodvrátili porážku v NHL. Vaněček střídal po deseti minutách

Hokejisté Calgary získali v NHL i díky 32 zákrokům Daniela Vladaře alespoň bod za prohru v Torontu 4:5 po nájezdech. Vítek Vaněček pustil při porážce New Jersey 2:4 s Washingtonem dva góly z pěti střel a byl střídán už v jedenácté minutě za stavu 0:2. Lukáš Dostál chytil 30 z 35 střel, ale neodvrátil prohru Anaheimu 3:6 s Philadelphií. New York 7:40 11. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Calgary Flames Daniel Vladař nezabránil porážce svého týmu proti Torontu | Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Vladař inkasoval v základní hrací době všechny góly v úvodních 25 minutách, po kterých Toronto vedlo 4:1. Na českého brankáře dvakrát vyzrál William Nylander. V prvním případě forhendovou kličkou, ve druhém v oslabení z přečíslení dva na jednoho a bodoval tak i ve čtrnáctém utkání sezony (9+12). Z prostoru před brankou překonali Vladaře i Calle Järnkrok a John Tavares.

Calgary ještě v prostřední třetině snížilo trefami Nikity Zadorova a A.J. Greera a ve 44. minutě vyrovnal slovenský útočník Martin Pospíšil. V rozstřelu nestačil Vladař na bekhendový blafák Mitchella Marnera a střelu Maxe Domiho nad lapačku.

Vaněček inkasoval obě branky během patnácti sekund. Překonali jej v jednom střídání hráči čtvrté formace Nicolas Aube-Kubel a Beck Malenstyn, kteří se prosadili shodně střelou z pravého kruhu. Ve 27. minutě zvýšil Jevgenij Kuzněcov. New Jersey snížilo ve třetí třetině trefami Tima Meiera a Dawsona Mercera, ale při risku bez gólmana zpečetil výhru Washingtonu Kuzněcov.

Do sestavy New Jersey se vrátil téměř po měsíci Tomáš Nosek, který vynechal kvůli zranění v dolní části těla deset zápasů. Jeho spoluhráč Ondřej Palát si připsal dva záporné body do statistiky plus/minus.

Dostál vstupoval do utkání se čtyřmi vychytanými výhrami v řadě včetně utkání s Philadelphií, ale tentokrát se radovali Flyers. Už ve 22. minutě vedli 3:0. Sražený kotouč doklepl do odkryté branky Sean Couturier, tečí zvýšil Cam Atkinson a úspěšný start završil Louie Belpedio. Český gólman nestačil ani na Travise Sanheima a Owena Tippeta. Oba se před něj dostali odvážnými průniky a vrátili hostům ve třetí třetině tříbrankový náskok (4:1 a 5:2).

Poslední gól padl při hře Anaheimu bez brankáře. Domácí měli jediného střelce, svůj první hattrick v NHL zkompletoval teprve osmnáctiletý Leo Carlsson.

Výsledky NHL: Buffalo - Minnesota 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 19. Jokiharju, 40. J. Skinner, 44. Peterka - 20. Kaprizov, 53. Eriksson Ek. Střely na branku: 25:35. Diváci: 17 031. Hvězdy zápasu: 1. Levi, 2. Peterka, 3. J. Skinner (všichni Buffalo). Toronto - Calgary 5:4 po sam. nájezdech (2:1, 2:2, 0:1 - 0:0)

Branky: 4. a 22. W. Nylander, 9. Järnkrok, 25. Tavares, rozhodující sam. nájezd Domi - 8. Zary, 26. Zadorov, 33. Greer, 44. Pospíšil. Střely na branku: 36:28. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval čtyři góly z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 88,9 procenta. Diváci: 18 939. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander, 2. Domi, 3. Rielly (všichni Toronto). Florida - Carolina 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky: 4. M. Tkachuk, 19. Balinskis, 28. Barkov, 54. Verhaeghe, 57. Stenlund - 2. Kotkaniemi, 37. Aho. Střely na branku: 35:30. Diváci: 17 845. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. M. Tkachuk, 3. Verhaeghe (všichni Florida). New Jersey - Washington 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky: 48. Meier, 50. Mercer - 27. a 59. Kuzněcov, 11. Aube-Kubel, 11. Malenstyn. Střely na branku: 26:27. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey 10:37 minuty, inkasoval dvě branky z pěti střel a úspěšnost měl 60 procent. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. Aube-Kubel, 2. Lindgren (oba Washington), 3. Meier (New Jersey). Vegas - San Jose 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)

Branky: 12. a 45. Martinez, 1. Pietrangelo, 43. W. Karlsson, 50. Howden. Střely na branku: 39:20. Diváci: 18 423. Hvězdy zápasu: 1. Martinez, 2. Hill, 3. Pietrangelo (všichni Vegas). Anaheim - Philadelphia 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)

Branky: 34., 51. a 59. Carlsson - 54. a 59. Tippett, 5. Couturier, 13. Atkinson, 23. Belpedio, 48. Sanheim. Střely na branku: 38:36. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:30 minuty, inkasoval pět branek z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 15 550. Hvězdy zápasu: 1. Ersson (Philadelphia), 2. Carlsson (Anaheim), 3. Sanheim (Philadelphia).