Nečasův dvoubodový zápis prohru Caroliny neodvrátil, Bostonu k výhře nad Ottawou nestačil ani gól Zachy

Martin Nečas bodoval v devátém utkání NHL v řadě, gólem a přihrávkou ale neodvrátil prohru hokejistů Caroliny 4:6 v Coloradu. Bostonu nestačila trefa Pavla Zachy, jemuž přihrál David Pastrňák, a podlehl doma Ottawě 2:3 v prodloužení. Filip Hronek vstřelil první gól v sezoně při prohře Vancouveru 3:7 s Edmontonem. David Rittich přispěl 24 zákroky k výhře Los Angeles 5:2 nad Columbusem. New York 7:20 10. 11. 2024 (Aktualizováno: 8:02 10. 11. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas v zápase proti Coloradu | Foto: Ron Chenoy | Zdroj: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Daniel Vladař kryl 17 střel a pomohl Calgary v Buffalu k zisku bodu za porážku 2:3 po nájezdech. Toronto i díky jedné asistenci Davida Kämpfa porazilo Montreal 4:1.

První bod Gudase v sezoně Anaheimu nepomohl, Ducks prohráli 2:5. Vrána byl u prohry Washingtonu Číst článek

Nečas prodloužil svoji nejdelší bodovou sérii v NHL ve 33. minutě, ve které zakončil v přesilové hře akci Caroliny do odkryté branky a poslal hosty do vedení 3:2. Podruhé se český útočník zapsal do statistik na začátku třetí třetiny, v níž jeho střelu dorazil Jordan Martinook a snížil na 4:5. Nečas během série nasbíral dvacet bodů (7+13) a v produktivitě soutěže je na děleném čtvrtém místě (8+15).

Vítězně šňůra Caroliny se ale zastavila na čísle osm. Colorado rozhodlo v prostřední třetině, v níž otočilo stav z 0:2 a 2:3 na 5:3. Hlavními strůjci výhry byli Nathan MacKinnon (1+3) a Mikko Rantanen (2+1). Jejich spoluhráč Ivan Ivan nebodoval.

Martin Nečas on the power play!

pic.twitter.com/hl0sqLhoaC — SleeperNHL (@SleeperNHL) November 10, 2024

Zacha vyrovnal ve 25. minutě na 1:1, poté co se elegantně obtočil před brankou kolem obránce a bekhendem vstřelil třetí gól v sezoně. O 65 sekund později dostal Boston do vedení Brad Marchand. Více už nedovolil Linus Ullmark, který po letní výměně chytal poprvé proti bývalým spoluhráčům. Vydatně mu ale pomohla obrana, v zápase šlo na něj pouhých šestnáct střel. Vítězný návrat zařídil Ullmarkovi Brad Tkachuk, který ukončil prodloužení po 21 sekundách.

Rittich si připsal druhé vítězství za sebou. Český gólman ale v utkání inkasoval jako první, z protiútoku ho překonal zblízka Dmitrij Voronkov. Po obratu Los Angeles na 3:1 překonal Ritticha na začátku třetí třetiny z dorážky v přesilové hře Ivan Provorov. První hvězdou byl vyhlášen útočník Kings Warren Foegele, který vstřelil druhý gól týmu a asistoval u uklidňující trefy na 4:2. V obraně poražených si připsal pátý start v sezoně David Jiříček.

TEE IT UP, HRONEK pic.twitter.com/PbYTdJXlry — Vancouver Canucks (@Canucks) November 10, 2024

Vancouver prohrával ve 25. minutě 0:3, ale vzápětí se dvěma slepenými góly vrátil na dostřel. Rychlým švihem z pravého kruhu snížil Hronek na 2:3. Edmonton zápas definitivně strhl na svou stranu v pasáži od 47. do 52. minuty, kdy odskočil čtyřmi brankami na 7:2. Třemi body se podíleli na vítězství Connor McDavid (1+2) a Mattias Janmark (0+3).

NHL: Buffalo - Calgary 3:2 po sam. nájezdech, Florida - Philadelphia 4:3 po sam. nájezdech, Boston - Ottawa 2:3 v prodl., Toronto - Montreal 4:1, Detroit - NY Rangers 0:4, St. Louis - Washington 1:8, Winnipeg - Dallas 4:1, NY Islanders - New Jersey 3:4 v prodl., Nashville - Utah 4:0, Colorado - Carolina 6:4, Los Angeles - Columbus 5:2, Vancouver - Edmonton 3:7