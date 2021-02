Mrázek na slibný vstup do sezony NHL kvůli zranění nenaváže. Trenér připustil operaci českého brankáře

„Bude to o něco delší, než jsme doufali. Zranění je trochu vážnější,“ řekl Brind'Amour, aniž by konkretizoval Mrázkovy potíže. „Vypadá to, že k tomu nejspíš dojde,“ dodal k případnému chirurgickému zákroku.

Mrázek vedl po čtyřech startech statistiky brankářů NHL v průměru obdržených branek na zápas (0.99) a v úspěšnosti zákroků (.955). V sezoně zvládl vychytat dvě výhry, v nichž pokaždé udržel nulu – nejprve proti svému bývalému týmu Detroitu a následně i posledním šampionům Stanley Cupu z Tampy.

Osmadvacetiletý český brankář se ve třetí minutě sobotního zápasu s Dallasem (4:1) srazil se spoluhráčem Maxem McCormickem a kvůli zranění v horní polovině těla musel vystřídat. V brance ho nahradil James Reimer, který se bude při Mrázkově absenci nejspíš dělit o místo s Alexem Nedeljkovicem.