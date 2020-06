Jsem bránící pes, potěší to, když se podaří zastavit McDavida, říká útočník Chicaga Kämpf

Po více než třech měsících obul brusle, vzal do rukou hokejku a vrátil se do tréninku. Hokejista Chicaga David Kämpf doma v Chomutově čeká, jestli se znovu rozjede po pandemii koronaviru slavná NHL, ve které nastupuje třetím rokem. Chomutov/Chicago 8:52 13. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Kämpf (vpravo) slaví gól s kapitánem Chicaga Jonathanem Toewsem | Foto: David Banks | Zdroj: Reuters

„Měli jsme nějaké hovory. Ale všechno je jen v rovině spekulací, nic konkrétního není,“ nedostal český útočník od svých šéfů z Chicaga podrobnější instrukce o dalším programu ligy. V ní odehrál Kämpf v pozastaveném ročníku 70 zápasů, ve kterých nasbíral 16 bodů.

„Samozřejmě by chtěl člověk dávat co nejvíce gólů a bodů, ale roli v týmu mám takovou, že i trenéři mi řekli, že ode mě nečekají, že bych měl 40 bodů. Od toho tam jsou jiní borci,“ řekl pro Radiožurnál pětadvacetiletý hokejista a prozradil požadavky trenérů.

„Abych hrál dobře oslabení. Hraju tu třetí, čtvrtou lajnu, co spíš brání a jsou nasazované na první lajny soupeřů. Takže jsem takový bránící pes,“ přiznává.

Kämpf se tak místo střílení gólů snaží spíš zastavovat soupeře. Nejvíc práce měl s asi největší současnou hvězdou NHL.

Bránění hvězdy

„Když se dostanu úkol odbránit McDavida a jemu se nepodaří skórovat, potěší to. Zrovna proti Edmontonu se to povedlo. Měl jsem z toho dobrý pocit,“ potěšilo Davida Kämpfa, že dokázal vynulovat Connora McDavida, který ve 23 letech nastřílel v NHL už 167 gólů.

„On je strašně rychlý, a navíc obrovský talent. Líbí se mi, jak trenéři lidi v Česku řeší ‚pojďme to dělat stejně jako McDavid,‘ ale takhle to nefunguje. On se takhle narodil a je dobrý, je úplně jedno, jestli bude trénovat nebo ne. On může ležet doma na gauči, pak přijede na zápas a stejně bude nejlepší.“

Zatímco v Česku Kämpf od mládí vynikal body, jak sám řekl, v NHL se od něj tolik nečekají. A nebylo lehké si na to zvyknout.

„Ze začátku to tu pro mě bylo určitě těžší, protože jsem byl z Chomutova zvyklý dávat nějaké body, chodit na přesilovky, ale za dva roky, co jsem v Chicagu, jsem se na ní ani jednou nedostal,“ zalitoval útočník.

„Samozřejmě je to těžké, ale když chce člověk hrát v NHL, tak musí přijmout roli, kterou dostane. Já v ní hraju a žiju si tak svůj sen. Musím si tu roli víc vybojovat a třeba časem šanci na přesilovce dostanu,“ řekl Kämpf, který zjistil, že Chicagu může být platný i bez nadprůměrné bodové porce.

„Málo lidí ví, jak to chodí. Většina kouká jen na statistiky a řekne si ‚jojo, ten má málo bodů, ten je špatný,‘ ale kdyby měli mít všichni 100 bodů, tak nevím, jak by hokej vypadal. To by každé utkání muselo končit 20-20, takhle to opravdu nejde,“ smířil se David Kämpf s tím, že v NHL kanonýrem nebude.