Kubalík je o krok blíž NHL. ‚Pro příští rok s ním počítáme,‘ potvrdil manažer Chicaga

Generální manažer hokejistů Chicaga Stan Bowman potvrdil, že pro příští sezonu NHL počítá s českým útočníkem Dominikem Kubalíkem. Třiadvacetiletý elitní střelec by s Blackhawks měl podle jeho slov podepsat smlouvu po květnovém mistrovství světa.

„Očekáváme, že příští rok bude v našem týmu. Podepíšeme ho,“ uvedl Bowman pro The Athletic s tím, že Kubalík by měl dostat v Chicagu možnost prosadit se do kádru.

Kubalík prožívá vydařenou sezonu, ve které se stal v dresu celku Ambri-Piotty nejproduktivnějším hráčem švýcarské ligy a následně byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem soutěže. Zároveň byl zvolen i nejlepším útočníkem a figuruje také v ideální sestavě ligy.

Odchovanec Plzně se ve středu zapojil do přípravy české reprezentace na vrchol sezony. Pokud se nestane nic mimořádného, neměl by Kubalík chybět v konečné nominaci trenéra Miloše Říhy na šampionát v Bratislavě a Košicích. V rozhovoru s novináři přiznal, že o zájmu ze zámoří ví, ale momentálně se chce soustředit na národní tým.

„Debata o tom je. Všichni ví, že se vytrejdovala moje práva a něco se tam dělo, ale já jsem se na to vůbec nezaměřoval a ani jsem o tom nechtěl vědět,“ poukázal Kubalík na fakt, že Chicago získalo jeho hráčská práva od Los Angeles letos v lednu.

„Teď jsem tady a soustředím se, abych byl stoprocentně připravený, zase se do toho dostal a hrál co nejlíp,“ uvedl Kubalík v Praze.