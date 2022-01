Kubalík se podílel na třináctibrankové přestřelce Chicaga a Detroitu, za Red Wings asistoval Hronek

Český hokejový útočník Dominik Kubalík přispěl ve středečním utkání NHL gólem k výhře Chicaga 8:5 v hale Detroitu. V poraženém týmu si jednu asistenci připsal obránce Filip Hronek. David Pastrňák bodoval v sedmém zápase za sebou a posunul se do čela produktivity českých hráčů v soutěži. Tentokrát zaznamenal jednu gólovou přihrávku, ale Boston prohrál 3:4 v prodloužení na ledě Colorada. Vítězný návrat do sestavy Toronta prožil Ondřej Kaše. Aktualizujeme New York 8:36 27. 1. 2022 (Aktualizováno: 9:30 27. 1. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Philipp Kurashev a Dominik Kubalík | Foto: Raj Mehta | Zdroj: Reuters

Kubalík v 11. minutě svým desátým gólem v sezoně otevřel skóre divokého zápasu s Detroitem. Český útočník si před brankou našel sraženou střelu Setha Jonese a uklidil ji do odkryté branky Red Wings.

Hokejová reprezentace pro olympiádu se rozšiřuje, doplní ji náhradníci Ščotka, Tomášek a Blümel Číst článek

Blackhawks ještě do první přestávky zvýšili na 4:0, ale ve druhé části domácí i díky Hronkově asistenci u trefy Tylera Bertuzziho snížili na rozdíl jediného gólu. Ale třetí dějství opět lépe vyšlo Chicagu. „Jestřábi“ po další čtyřgólové dvacetiminutovce ukončili díky výhře 8:5 čtyřzápasovou sérii proher.

Hattrickem a jednou asistencí se v utkání blýskl centr první útočné formace Blackhawks Dylan Strome.

„Je to můj první hattrick od roku 2017. V posledních zápasech se cítím dobře, tak jsem rád, že mi to tam dnes napadalo,“ řekl Strome. „Nevím, co dnes snědl, ale muselo to být něco speciálního. Byl nebezpečný v podstatě z každé situace,“ pochválil spoluhráče Kubalík.

Sestřih utkání Detroit - Chicago

Pastrňák nejproduktivnějším Čechem

Colorado natáhlo domácí sérii výher na 17 zápasů. Hokejisté Avalanche po první třetině vedli nad Bruins 1:0, ale nepovedená druhá část, kterou prohráli 0:3, je o rekordní sérii málem připravila.

Pastrňák si 38. bod v sezoně připsal v 34. minutě u gólu na 3:1, poté co zavezl puk do útočného pásma, zadovkou ho přenechal Bradu Marchandovi a ten se trefil přesně do pravého horního rohu branky Darcyho Kuempera. Pastrňák se s bilancí 20+18 posunul mezi českými hráči v NHL před dosavadního lídra Tomáše Hertla ze San Jose (21+16).

Colorado si prodloužení vynutilo v čase 19:23, kdy při hře bez brankáře vyrovnal Gabriel Landeskog. O prodloužení vítězné série Avalanche pak rozhodl v 64. minutě Cale Makar, jenž v přesilové hře prostřelil gólmana Linuse Ullmarka.

Sestřih utkání Colorado - Boston

Hertl se neprosadil

Kaše se vrátil do sestavy Toronta po čtrnácti dnech. Maple Leafs se v domácím prostředí museli obejít bez fanoušků, kterým byl kvůli zhoršujícímu se vývoji koronavirové pandemie v Ontariu zakázán vstup na stadion. O vítězství kanadského týmu rozhodl ve druhé sérii nájezdů Auston Matthews.

San Jose zvítězilo na ledě Washingtonu 4:1, ale Hertl vyšel ve druhém zápase za sebou naprázdno. Sharks na desátém místě Západní konference mají stejně bodů jako devátý Dallas a osmé Calgary, které si připsalo vysokou výhru 6:0 na ledě Columbusu.

Flames přestříleli domácí Blue Jackets 62:23 a v počtu střeleckých pokusů překonali klubový rekord z roku 1977.

„Dnes se nám opravdu nedařilo. Soupeř byl výrazně lepší na puku a naprosto dominoval. Není to o hráčské kvalitě, ale o úsilí, které do zápasu dáte. V tom nás dneska naprosto překonali. My jsme nedokázali odpovědět a zaslouženě jsme prohráli,“ řekl trenér Columbusu Brad Larsen.