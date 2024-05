Druhou výhru Dallasu v sérii s Edmontonem řídil Robertson, premiérovým hattrickem řídil výhru 5:3

ROBERTSON TUCKS IT FOR THE HAT TRICK!



The @DallasStars have the lead late in the third period! #StanleyCup



: @NHL_On_TNT (truTV) & @SportsonMax ➡️ https://t.co/W9mpYG1lMO

: @Sportsnet or stream on Sportsnet+ ➡️ https://t.co/sEijvXhbA1 pic.twitter.com/lBNhF1GIsY