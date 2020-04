V Kanadě vám lidí víc přejí, srovnává brankář Rittich fanoušky v NHL a v Česku

Už mnohokrát se sportovní komentátoři i hokejoví fanoušci v Calgary rozplývali, když gólman David Rittich vychytal šanci soupeře. Od svého prvního nakouknutí do NHL v sezoně 2016/17 se Rittich vypracoval v gólmanskou jedničku kanadského klubu.

„Pochopitelně je strašně příjemné, když na hokej přijde 17 tisíc fanoušků a povzbuzuje nás. Samozřejmě je rozdíl v Kanadě a v Česku nebo jinde v Evropě,“ říká jihlavský rodák, který chytá v Kanadě čtvrtou sezonu.

Rozdíl nemusí být podle gólmana Calgary zrovna jen v divácké návštěvě, ale také v tom, jaký fanoušek doopravdy je.

„V Kanadě jsou lidi přátelštější a řekl bych, že vám to vám přejou než v Česku. Když se nedaří, tak lidi pořád stojí za námi, v Evropě nebo v Česku to dělá velké rozbroje, když se nedaří,“ všímá si rozdílů mezi hokejovými příznivci.

Sedmadvacetiletý gólman vypozoroval, že přátelství je v Kanadě ceněnou hodnotou.

„Přátelskost lidí, pocit, že vám chtějí ta jakýchkoliv okolností pomoct. Život je tam hezký. Je tam samozřejmě zima, ale takový ta hezká, kterou v Česku člověk už dlouho nezažil,“ pochvaluje si místo svého působiště David Rittich.

V NHL v letošní sezoně nastoupili kromě Ritticha ještě další dva čeští brankáři - Petr Mrázek v Carolině a Pavel Francouz v Coloradu. Zakusit slavnou soutěž by Rittich přál i dalším českým gólmanům.

„NHL je super, co se týče servisu i všeho okolo, co máme za možnosti. Přál bych co nejvíc mladým klukům, aby ten sen měli a šli za ním,“

To, že se aktuálně NHL nehraje, Ritticha samozřejmě mrzí, ale jen do jisté míry. Má totiž doma v Jihlavě čas na vyléčení zraněné ruky.

„Daří se to léčit velice dobře. Každý den cvičím a daří se to,“ pochvaluje si.