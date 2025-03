Dobeš pochytal 23 střel a dovedl Montreal k výhře nad Buffalem, Kulich a Chytil trefami mírnili prohry

Brankář Jakub Dobeš dovedl v NHL hokejisty Montrealu k výhře nad Buffalem 4:2. Za poražené Sabres skóroval Jiří Kulich. Další čeští brankáři se v sobotu z výher neradovali. Karel Vejmelka a jeho Utah prohráli na domácím ledě s New Jersey 1:3, Daniel Vladař z Calgary podlehl Floridě 0:3. New York 9:19 2. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Jakub Dobeš v dresu Montrealu Canadiens | Foto: Jerome Miron | Zdroj: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Dobeš dostal šanci předvést se v barvách Canadiens mezi třemi tyčemi po třech týdnech a připsal si v NHL šestou výhru v kariéře. Z 25 střel inkasoval dvakrát.

Za Sabres se v čase 27:33 prosadil dvacetiletý Kulich, když bez přípravy zužitkoval křižnou přihrávku kapitána Rasmuse Dahlina a poslal Buffalo do vedení 2:1. Byl to jeho dvanáctý gól v sezoně, první od 1. února. Na jeho trefu však ještě do konce druhé části zareagovali Josh Anderson a Alex Newhook. Čtvrtou výhru Canadiens za sebou pojistil do prázdné branky Jake Evans.

Mezi střelce se zapsal také Filip Chytil z Vancouveru, jeho mužstvo ale nestačilo na Seattle 3:6. Chytil v 17. minutě svou třináctou trefou v sezoně poslal z dorážky Canucks do vedení 2:1, skóroval poprvé od 3. února. Ještě před koncem druhé dvacetiminutovky však domácí otočili na 4:3. Původně těsný náskok hokejisté Kraken v posledním dějství navýšili. Vancouveru patří na Západě osmá pozice, Seattle je třináctý.

„Chytil je opravdu šikovný hráč,“ řekl na adresu českého útočníka trenér Canucks Rick Tocchet.

Osmadvacetiletý Vejmelka zažil v NHL po třech vítězstvích zase pocit porážky. Z 29 střel inkasoval třikrát. Na úvodní gól Devils z první třetiny ještě dokázal zareagovat v polovině utkání obránce Michail Sergačov. Po čtrnácti sekundách posledního dějství však New Jersey nasměroval k výhře Švýcar Timo Meier. Na něho navázal v čase 52:44 Curtis Lazar.

Skvělý výkon předvedl Vladař, který v brance Calgary čelil 42 střeleckým pokusům obhájců Stanley Cupu z Floridy. Inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Jeho parťáci z útoku však ani jednou nedokázali vyzrát na brankáře Panthers Sergeje Bobrovského. O výhře rozhodl domácí celek v druhé třetině, kdy vstřelil dvě branky.

Vaněček inkasoval od hráčů Ottawy čtyřikrát a prohrál v sedmém zápase v řadě. Rodák z Havlíčkova Brodu naposledy slavil výhru v brance Sharks ještě v minulém roce 29. listopadu proti Seattlu 8:5. Od letního přesunu z New Jersey zapsal v novém působišti jen tři výhry z 18 zápasů. San Jose prohrálo poosmé v řadě a nachází se na chvostu tabulky Západní konference. Naopak Ottawě chybí na Východě dva body na osmý Detroit.

Odchovanec jihlavského hokeje Rittich nedokázal ve vypjatém utkání se St. Louis zabránit porážce Kings. Střelci Blues ho překonali čtyřikrát. Český gólman čeká na výhru od 8. února.

Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin mírnil v 57. minutě porážku Washingtonu s Tampou Bay 1:3. Byl to Ovečkinův gól číslo 884 a na překonání absolutního střeleckého rekordu NHL Waynea Gretzkého (894) mu chybí jedenáct branek. Lightning zvítězili poosmé v řadě a na Východě jim patří čtvrtá pozice.

Connor McDavid přispěl asistencí k výhře Edmontonu na ledě Caroliny 3:1 a zaznamenal 700. asistenci v kariéře ve svém 699. zápase. Rychleji se na tuto metu dostali jen Gretzky (478 utkání) a Mario Lemieux (579 utkání).

Kuriózní gól si připsal brankář Ilja Sorokin při vysoké výhře NY Islanders nad Nashvillem 7:4. Stal se třetím mužem s maskou v letošní sezoně, který se dostal na střeleckou listinu. Zásluhu měl na tom ale útočník soupeře Steven Stamkos, který při hře Predators bez brankáře nepřesně přihrával v útočném pásmu a puk z jeho hole se doklouzal až do vlastní branky. Jako poslední z hráčů Islanders se předtím dotknul kotouče Sorokin.

„Kdybych dal ten gól opravdu sám, myslím, že bych určitě cítil úplně jiné emoce,“ uznal Sorokin. „Takhle je to jen o štěstí. Předtím jsem předvedl dobrý zákrok. Pamatuji si, že jsem se sice dotkl puku, ale nejsem si jistý, jestli jako poslední,“ dodal.

NHL: NY Islanders - Nashville 7:4, Washington - Tampa Bay 1:3, Florida - Calgary 3:0, Pittsburgh - Boston 2:3, Columbus - Detroit 5:3, Buffalo - Montreal 2:4, Ottawa - San Jose 5:3, Carolina - Edmonton 1:3, Winnipeg - Philadelphia 1:2 po sam. nájezdech, St. Louis - Los Angeles 4:1, Utah - New Jersey 1:3, Anaheim - Chicago 3:6, Seattle - Vancouver 6:3