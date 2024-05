Edmonton srovnal finále konference s Dallasem na 2:2, Stars nepomohl ani Faksův návrat do sestavy

Hokejisté Edmontonu porazili v play-off NHL ve čtvrtém zápase finále Západní konference Dallas 5:2 a vyrovnali stav série na 2:2. Třemi nahrávkami se blýskl Connor McDavid, který je nejproduktivnějším hráčem bojů o Stanley Cup. V sestavě poražených Stars se po dvou zápasech objevil český útočník Radek Faksa, který odehrál téměř 11 minut, ale nebodoval. Praha 9:00 30. 5. 2024 (Aktualizováno: 9:30 30. 5. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Connor McDavid a Stuart Skinner z Edmontonu | Foto: Codie McLachlan | Zdroj: Profimedia

Dallas přitom do zápasu vstoupil skvěle. Hned v 58. sekundě obraně Oilers proklouzl Wyatt Johnston a devátým gólem v play-off poslal hosty do vedení. V šesté minutě už to bylo 0:2. Po buly v útočném pásmu nahodil puk na branku Esa Lindell a jeho pokus skončil až za Stuartem Skinnerem.

„Takový úvod zápasu jsme si opravdu nepředstavovali. Soupeř vypadal lépe po všech stránkách. Všude byl dřív a dokázal lépe tvořit. Jako už několikrát v této sérii se ale ukázalo, jak rychle se to může změnit,“ řekl trenér Edmontonu Kris Knoblauch.

Oilers nevydařený vstup do zápasu nevykolejil a ještě během první třetiny vyrovnali na 2:2. Kontaktní branku vstřelil Ryan McLeod a o vyrovnání se postaral nejproduktivnější bek bojů o Stanley Cup Evan Bouchard, jenž za Jakea Oettingera dorazil McDavidův cílený nástřel do betonu.

Vítěznou branku Edmonton vstřelil v oslabení. Mattias Janmark ve 35. minutě využil přečíslení tři na jednoho a poslal Oilers poprvé v zápase do vedení. „Celou sérii se nám daří bránit jejich přesilovky. Tentokrát jsme v jedné z nich dokázali ujet a dát gól. Hlavní roli v celé akci sehrál skvělý blok Darnella Nurse, který to všechno nastartoval,“ líčil Janmark.

Edmonton opět potvrdil, že je v oslabení nejlepším týmem v play-off. Oilers neinkasovali ani v jedné z posledních 23 početních nevýhod a ve vyřazovacích bojích v nich mají skvělou úspěšnost přes 93 procent. „V oslabení se jim daří. Hrají v nich hodně aktivně a dostávají nás pod tlak. My si s tím ale musíme poradit. Musíme být trochu kreativnější,“ řekl kapitán Stars Jamie Benn.

O necelou minutu později zvýšil náskok domácích Leon Draisaitl, jenž se do statistik zapsal po dvou zápasech bez bodu. „V úvodu jsme byli možná trochu ospalí, ale dokázali jsme to zlomit a rozjezdili jsme se. Rychle jsme střídali a vydrželi díky tomu čerství. To nám do zbytku zápasu hodně pomohlo,“ řekl Draisaitl, jenž jako pátý hráč v klubové historii překonal hranici deseti gólů ve dvou play-off po sobě.

Konečné skóre stanovil v 58. minutě gólem do prázdné branky Mattias Ekholm. „Bohužel jsme nedokázali těžit z dobrého vstupu do zápasu. Rychle jsme vedli 2:0, ve zbytku duelu ale hodně kluků hrálo pod své možnosti. Soupeř nás přehrával a byl lepší,“ litoval trenér Stars Peter DeBoer.

Finále Západní konference play off NHL - 4. zápas: Edmonton - Dallas 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) Branky: 14. R. McLeod, 17. Bouchard, 35. Janmark, 36. Draisaitl, 59. Ekholm - 1. W. Johnston, 6. Lindell. Střely na branku: 29:22. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Janmark, 2. McDavid, 3. McLeod (všichni Edmonton). Stav série: 2:2.