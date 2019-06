Před 49 lety srazil St. Louis ve finále NHL Orrův ‚gól v letu‘, teď Boston spoléhá i na dva Čechy

Ten gól byl tak slavný, že je i vyobrazen také jako socha. Je to skoro 50 let, co Bobby Orr rozhodl finále Stanley Cupu. Tehdy vyhrál Boston nad St. Louis. A právě finále v roce 1970 mělo stejné složení jako to letošní. Boston 17:44 3. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bobby Orr má v Bostonu sochu zachycující nejslavnější okamžik jeho kariéry, rozhodující gól finále Stanley Cupu 1970 | Foto: Adam Hunger | Zdroj: NASA/Reuters

V angličtině je výraz pro Orrovu branku jasný - flying goal, tedy něco jako gól v letu. Orr tehdy po zakončení letěl vzduchem a přesně v téhle pozici má také v Bostonu sochu. I u ní mohou současní finalisté čerpat motivaci k poháru. Boston vede ve finále nad St. Louis 2:1 na zápasy. Tehdejší lídr byl Bobby Orr, dnes vede Boston kapitán Zdeno Chára.

„Hodně často mluví, bavíme se. Před zápasem, o přestávkách, když to jde, tak i mezi jednotlivými střídáními. Vlastně je jedno, co se stalo na ledě, přijdete pak na střídačku a musíme se dát všichni do kupy na další minuty zápasy. Tohle je náš model pro play-off,“ říká o Chárovi jeden ze dvou Čechů v Bostonu David Krejčí.

Společně s Davidem Pastrňákem se spolupodílí na ofenzivní síle týmu. Naposledy dali soupeři sedm gólů, naposledy se ve finále Stanley Cupu stalo něco takového v roce 2011. Osm gólů tehdy nasázel právě Boston a tehdy došel i s Krejčím a Tomášem Kaberlem pro pohár. Současný trenér Bostonu Bruce Cassidy ale mírní optimismu.

„Víte, nemyslím si, že bychom úplně všechno dělali dobře. Abych pravdu řekl, můžeme ještě lépe využívat naše šance. Nebo si ve větším klidu pohlídat vedení, popřípadě ho navýšit. Jasně, teď je to celkově dobré, to nezastírám, ale k ideálu to má stále daleko,“ říká Cassidy.

Bruce Cassidy a jeho Boston jsou zatím blíž ke Stanley Cupu. Bruins vedou 2:1 na zápasy, ten další se hraje v noci na úterý v St. Louis. Ve městě, které když se na konci šedesátých let klub zapojil do NHL, zažilo třikrát po sobě postup do nakonec neúspěšného finále. V základní části tehdy za St. Louis odehrál tři zápasy první Čechoslovák v NHL - Jaroslav Jiřík. Dnes je česká stopa jen v Bostonu, ale na počet zápasů bodově nesrovnatelně výraznější.