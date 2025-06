Edmonton otočil zápas na ledě Floridy ze stavu 0:3 a srovnal finálovou sérii NHL na 2:2

Florida korunovala v první třetině střeleckou převahu 17:7 třemi góly v rozmezí 12. až 20. minuty. První dvě branky zápasu vstřelil v přesilových hrách Tkachuk. Lídr týmu bleskově zužitkoval výhodu pět na tři střelou z levého kruhu k bližší tyči a poté zvýšil z dorážky.

Úspěšnou pasáž završil Anton Lundell, který se prosadil zblízka po přihrávce zpoza branky. Gólu ale předcházel faul vysokou holí, který rozhodčí přehlédli.

Edmonton provedl před druhou třetinou změnu v brankovišti a ožil. Z první přesilové hry v zápase udeřil z levého kruhu Ryan Nugent-Hopkins. Hosty podržel za stavu 3:1 Calvin Pickard, když kryl únik Lundella.

Poté snížil Darnell Nurse precizní střelou z levého kruhu pod horní tyč a Vasilij Podkolzin vyrovnal bekhendem z předbrankového prostoru. Oilers zlikvidovali třígólovou ztrátu v rozmezí 24. až 36. minuty.

V závěru prostřední třetiny mohl zkompletovat Tkachuk střelou do prázdné branky hattrick, ale Pickarda skvěle zastoupil Mattias Ekholm. Na druhé straně se vytáhl ve 49. minutě gólman Sergej Bobrovskij, když vytěsnil špičkou betonu dorážku Corey Perryho do odkryté branky.

Edmonton dokonal obrat v 54. minutě, Jake Walman se prosadil z pravého kruhu střelou bez přípravy. Oilers ale vedení neudrželi, dvacet sekund před koncem třetí třetiny poslal zápas do prodloužení z úhlu Sam Reinhart.

V prodloužení trefily oba týmy tyčku. Zápas rozhodl Draisaitl, jehož přihrávku si srazil do vlastní sítě Niko Mikkola.

