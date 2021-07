V NHL ještě není rozhodnuto. Montreal udolal Tampu v prodloužení a snížil stav série na 1:3

Hokejisté Montrealu porazili ve čtvrtém finálovém utkání play-off NHL Tampu Bay 3:2 v prodloužení a snížili stav série na 1:3. Vítězství Canadiens zařídil v 64. minutě druhou trefou v duelu Josh Anderson, zvolený první hvězdou večera. V dresu poraženého celku zasáhli do zápasu obránce Jan Rutta a útočník Ondřej Palát, kteří nebodovali. Montreal 7:49 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nechtěli jsme, aby série skončila před našimi fanoušky. Cítili jsme, že vyhrajeme,“ řekl na on-line tiskové konferenci Anderson. „Nacházíme se ve složité situaci, ale nadále jsme naživu. Těšíme se na příležitosti ukrást v Tampě jeden zápas,“ prohlásil sedmadvacetiletý Kanaďan.

Před americkou a kanadskou hymnou proběhla minuta ticha za tragicky zesnulého lotyšského brankáře Columbusu Matisse Kivleniekse.

Trenér Montrealu Dominique Ducharme upravil složení útoků a vrátil do něj Evanse, ve třetím obranném páru dostali poprvé ve finálové sérii šanci Kulak s Romanovem.

„Bolts“ začali aktivně a soupeře v úvodní třetině přestříleli, poprvé v sérii se ale ujali vedení Canadiens. Anderson si v 16. minutě najel před branku a zužitkoval Suzukiho přihrávku od zadního hrazení. V závěru první části trefil hostující útočník a nejlepší střelec těchto vyřazovacích bojů Point v přesilovce brankovou konstrukci.

V prostředním dějství domácí gólman Price vyrazil Hedmanovu ránu v početní výhodě na tyč. V 38. minutě floridský celek srovnal. Zadák McDonagh našel zadovkou Goodrowa, který zakončil do odkryté branky.

V 49. minutě „Habs“ hostům opět odskočili poté, co se Romanov trefil od modré. Jednadvacetiletý Rus zaznamenal ve třetím utkání v play off premiérový gól a zároveň bod.

Přesně za pět minut srovnal Maroon, kterému před branku předložil puk Joseph. Poté útočník Tampy Bay Kučerov z bezprostřední blízkosti orazítkoval tyčku.

Po faulu kapitána Webera na Paláta se obhájcům Stanleyova poháru na přelomu třetí třetiny a prodloužení naskytla čtyřminutová přesilovka, kterou však nevyužili, a tak z dorážky v 64. minutě udeřil Anderson, jehož neuhlídal Rutta. Pátý zápas je na programu v noci ze středy na čtvrtek od 2:00 SELČ v Tampě.

„Nebylo pochyb, že oslabení pro našeho kapitána ubráníme,“ konstatoval trenér Montrealu Dominique Ducharme. „Houževnatost týmu mě nepřekvapuje. Hráli jsme tvrdě. Nebylo to dokonalé, ale cítíme, že můžeme hrát ještě lépe a v Tampě to tak bude. Snadno se nevzdáme,“ doplnil osmačtyřicetiletý Ducharme.

„Co jsme mohli udělat jinak? Pravděpodobně netrefovat tolik tyčí. Někdy hrajete velmi dobře a nevyjde to. Nevěšíme hlavy, hodně věcí se mi v naší hře líbilo,“ uvedl třiapadesátiletý kouč Lightning Jon Cooper.

Rutta s Palátem by se mohli vyrovnat s dvěma prsteny za triumf ve Stanleyově poháru Jaromíru Jágrovi, Robertu Holíkovi, Patriku Eliášovi, Petru Sýkorovi, Dominiku Haškovi a Michalu Rozsívalovi. Rekordmany mezi českými šampiony jsou trojnásobní vítězové Jaroslav Pouzar a Jiří Hrdina.

Dvakrát za sebou se podařilo zvítězit dosud jen v letech 1984 a 1985 Pouzarovi s Edmontonem a Jágrovi a Hrdinovi v letech 1991 a 1992 s Pittsburghem.

V širším kádru kanadského mužstva je útočník Michael Frolík, ale v případě triumfu Montrealu by se počítal mezi vítěze jen v případě, že by na rozdíl od dosavadního průběhu vyřazovacích bojů zasáhl do finálové série.

Lightning jsou blízko třetímu Stanley Cupu. První vybojovali v roce 2004, druhý loni v září proti Dallasu. Dvě prvenství po sobě naposledy získal Pittsburgh v letech 2016 a 2017.

Kanadský tým je ve finále poprvé od roku 1993, kdy nejcennější hokejovou trofej získal počtyřiadvacáté v historii. V tomto ohledu je suverénně nejlepší.

Finále play-off NHL - 4. zápas:

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 3:2 v prodloužení (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 16. J. Anderson (Suzuki, Caufield), 49. Romanov (Evans), 64. J. Anderson (Caufield) - 38. Goodrow (McDonagh, Coleman), 54. Maroon (M. Joseph, T. Johnson). Rozhodčí: Furlatt, Sutherland - Brisebois, Murray. Vyloučení: 6:10. Bez využití. Střely na branku: 21:34. Diváci: 3500 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. J. Anderson, 2. Suzuki, 3. Price (všichni Montreal). Stav série: 1:3.