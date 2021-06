Tampa Bay v prvním finálovém zápase smetla Montreal 5:1, Palát pomohl k výhře asistencí

Hokejisté Tampy Bay porazili v úvodním finálovém duelu play-off NHL Montreal 5:1. Asistencí se na výhře obhájců Stanleyova poháru podílel útočník Ondřej Palát, který si připsal tři kladné body do statistiky plus/minus. Po třech bodech zaznamenali Nikita Kučerov (2+1) a Brayden Point (0+3). Za Lightning nastoupil i obránce Jan Rutta. Tampa (USA) 6:54 29. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Tampy slaví vítězství ve finálové sérii | Foto: Gary Broome | Zdroj: ČTK / AP

Floridský celek se ujal vedení v sedmé minutě, kdy po Palátově nahrávce skóroval Erik Černák. V 26. minutě zvýšil Yanni Gourde. Canadiens snížili v závěru druhé části zásluhou Bena Chiarota, ale v závěrečné třetině se dvakrát mezi střelce zapsal Kučerov. Konečný výsledek stanovil kapitán Steven Stamkos.

„Bolts“ útočí na třetí triumf ve Stanleyově poháru. První získali v roce 2004, druhý loni v září v sérii s Dallasem. Vyhrát dvakrát za sebou se naposledy povedlo Pittsburghu v letech 2016 a 2017.

Canadiens jsou ve finále poprvé od roku 1993, kdy nejcennější hokejovou trofej vybojovali počtyřiadvacáté v historii. V tomto ohledu jsou suverénně nejlepší.

V širším kádru kanadského týmu je forvard Michael Frolík, ale v případě triumfu Montrealu by se počítal mezi vítěze jen v případě, že by na rozdíl od dosavadního průběhu play-off zasáhl do finálové série. Montrealu kvůli koronaviru chybí trenér Dominique Ducharme, kterého zastupuje Luke Richardson. Ducharme by měl být zpátky na lavičce ve třetím utkání.

Lightning otevřeli skóre v sedmé minutě po česko-slovenské spolupráci, kdy obránce Černák usměrnil do sítě Palátovu přihrávku od hrazení. Čtyřiadvacetiletý Slovák oslavil ve svém 46. utkání ve vyřazovacích bojích premiérovou trefu. Palát bodoval ve čtvrtém z posledních pěti duelů a připsal si desátý bod v letošním play-off.

Na počátku druhé třetiny zastavila střelu zadáka Montrealu Chiarota tyč. Na druhé straně Price zblízka vychytal nikým nehlídaného Stamkose. V 26. minutě přidali domácí druhý gól po akci, která začala u Rutty. Goodrowova sražená střela se odrazila ke Colemanovi, jehož pohotové zakončení před brankou lehce tečoval Gourde.

O chvíli později mohl snížit hostující kapitán Weber, jenže gólman Vasilevskij jeho samostatný únik zastavil. V 38. minutě už ale nestačil na Chiarotovu ránu, kterou si do vlastní branky srazil bek McDonagh. Třicetiletý Kanaďan potřeboval na první trefu v play-off dokonce 52 utkání.

Šance „Habs“ na srovnání vzaly za své ve 43. minutě. Kučerov nahodil před branku puk, který Chiarot v souboji s Palátem ve vzduchu nezkrotil a nešťastně si ho srazil za Priceho záda.

V 52. minutě Point vyhrál vhazování, Kučerov si nabruslil mezi kruhy a přidal čtvrtý gól domácích. V předposlední minutě uzavřel skóre v přesilovce tvrdou ranou od mantinelu Stamkos. Nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů Kučerov, zvolený první hvězdou, zaokrouhlil v 19. utkání počet bodů na 30 (7+23).

Druhý duel je na programu v noci ze středy na čtvrtek od 2.00 SELČ opět na ledě Tampy Bay.

Finále play off NHL - 1. zápas:

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 7. Černák (Palát, Point), 26. Gourde (Coleman, Goodrow), 43. Kučerov (Sergačov), 52. Kučerov (Point), 59. Stamkos (Kučerov, Point) - 38. Chiarot (Kotkaniemi, Weber). Rozhodčí: O'Rourke, Charron - Cormier, Murchison. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Střely na branku: 27:19. Diváci: 15.911 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Point, 3. Černák (všichni Tampa Bay).