Chtěl bych být prvním, kdo mu potřese rukou, přeje Gretzky Ovečkinovi překonání gólového rekordu

Alexandr Ovečkin má reálnou šanci překonat jeden z nejcennějších rekordů Wayna Gretzkého. Zaznělo to ve speciálním rozhovoru těchto dvou velkých hokejistů. Gretzky dal za svou kariéru v NHL 894 branek, Ovečkin jich momentálně má skoro o dvě stě méně, ale prý by mohl metu slavného Kanaďana ohrozit. Washington 9:48 21. dubna 2020

Když končil kariéru, držel Wayne Gretzky 61 rekordů NHL. O jeden z nejcennějších v počtu gólů ho může v příštích sezonách připravit ruský útočník Alexandr Ovečkin. Gretzky jich nasázel 894, Ovečkin zatím 706.

Spolu s Davidem Pastrňákem je Ovečkin momentálně nejlepším střelcem přerušeného ročníku NHL se 48 góly. Tímto tempem by musel pokračovat ještě čtyři sezony. A sám Gretzky doufá, že bude.

„Myslím, že pro hokej to je skvělé. Když jsem já překonával rekord Gordieho Howea, můj otec mi řekl, že jednou zase někdo překoná ten můj. A že doufá, že budu mít tolik důstojnosti, jako Gordie měl. Takže až se to Alexovi povede, chtěl bych být tím prvním, kdo mu potřese rukou. Má skvělou šanci, aby se mu to povedlo, protože hraje v dobrém týmu s dobrými hráči,“ říkal kanadský útočník v projektu Hockey at Home s tím, že až se bude ruský útočník rekordu blížit, bude jezdit na zápasy, aby byl u toho.

Přitom když se ti dva poprvé v roce 2016 na delší čas potkali, zajímalo Ovečkina něco úplně jiného - jak se podařilo Gretzkému vyhrát čtyřikrát Stanley Cup.

„On vyhrál všechno a ví, jak vyhrávat. Já jsem tehdy získával pouze individuální trofeje, ale neměl jsem Stanley Cup. To byl můj sen a chtěl jsem poradit, jak toho dosáhnout. Co musím udělat líp, abychom dovezli pohár do Washingtonu,“ přiznal v rozhovoru ruský útočník, který dlouhodobě moc nemá rád debaty o individuálních statistikách.

Rady, které tehdy na večeři v Malibu dostal, využil dobře. Před dvěma lety totiž Washington slavnou trofej opravdu vyhrál.