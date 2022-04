Gudas gólem bruslí pomohl Floridě k výhře 7:6. Palát asistoval, Tampa ale nezvládla nájezdy

Český hokejový obránce Radko Gudas svým druhým gólem v aktuálním ročníku NHL pomohl Floridě k výhře 7:6 v prodloužení na ledě New Jersey. Ondřej Palát asistoval u jedné trefy Tampy Bay při prohře 4:5 v prodloužení s Montrealem. Video New York 7:46 3. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radko Gudas | Foto: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Gudas se prosadil ve 32. minutě a z pohledu Panthers snížil na 2:4. Český obránce svou druhou branku v sezoně vstřelil se značnou dávkou štěstí. Po návratu z trestné lavice se dostal ke střele, kterou zlikvidoval brankář Andrew Hammond, vyražený puk ale trefil Gudasovu brusli a doplachtil za bezmocného brankáře Devils.

Radko Gudas brings Florida back within 2, trickling home the rebound past Hammond!#TimeToHunt pic.twitter.com/Ja2wyzvsak — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 2, 2022

New Jersey na trefu českého beka odpovědělo dvěma brankami a dostalo se do vedení 6:2. Florida čtyřmi góly ve třetí třetině dokázala srovnat a dotáhla zápas do prodloužení, které svou druhou trefou v zápase rozhodl Gustav Forsling.

Palát ve 40. minutě vyzval ke skórování Braydena Pointa a ten poslal Tampu Bay do vedení 4:3. Montreal ve třetí části dokázal odpovědět a trefou Jesseho Ylölena si vynutil prodloužení. V tom branka nepadla a rozhodující nájezdy rozhodl jediný úspěšný střelec Nick Suzuki, který Canadiens přisoudil bod navíc.

Tampa Bay prohrála poprvé po čtyřech výhrách, Montreal naopak zabral po třech prohraných duelech.

Sestřih utkná Tampa Bay - Montreal

Výsledky NHL New Jersey - Florida 6:7 v prodl., Winnipeg - Los Angeles 2:3, Boston - Columbus 5:2, Tampa Bay - Montreal 4:5 po sam. nájezdech, Carolina - Minnesota, Colorado - Pittsburgh 3:2, Philadelphia - Toronto 3:6, San Jose - Dallas 4:5, Calgary - St. Louis 4:6.