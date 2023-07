Hertl si po nepovedené sezoně užívá léto s rodinou. V San Jose ho nečeká lehké období

Na mistrovství světa v hokeji nebyl, jeho tým skončil v sezoně NHL už po základní části, a tak měl a stále má Tomáš Hertl dost času na přípravu na další sezonu. Na tu předchozí by bylo z jeho pohledu asi lepší zapomenout. Mimo sportovní stránku si ale poslední měsíce užívá. Praha 17:28 19. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Tomáš Hertl s manželkou Anetou na galavečeru Zlatá hokejka | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

„Bylo to hodně náročné, protože jsme skončili ke konci tabulky, což není nic příjemného. Měl jsme na víc, ale bohužel v první polovině sezony jsme zápasy prohrávali o gól. Kdyby jsme se tam chytnuli, mohlo to vypadat jinak. Byla to psychicky náročná sezona, protože člověk je naučený vyhrávat ve všem,“ říká útočník San Jose Tomáš Hertl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si jak prožívá český útočník Tomáš Hertl hokejové léto

Jeho tým byl hodně daleko od postupu do play-off. Jen tři týmy v celé soutěži měly méně bodů než Sharks. Ke konci sezony ale přišlo u Hertlů rodinné potěšení v podobě druhého dítěte.

„Užil jsem si to, protože se narodilo ke konci sezony. Poslední měsíc už se hraje každý druhý den a člověk je i oddělený od rodiny, protože se musí na zápasy vyspat. Když jsme nemohli hned odletět do Čech, tak jsme tam byli alespoň chvíli jako rodina. Po relativně náročné sezoně jsem si odpočinul,“ přiznává český reprezentant.

Léto s rodinou

I proto se Tomáš Hertl omluvil z účasti na mistrovství světa v Rize a Tampere během května. „S rodinou a dětmi jsme byli ještě na Havaji a pak už doma, kde jsem začal s letní přípravou. Je příjemné být doma. I moje rodiče jsou na pozoru, užívají si naše děti a my s manželkou si chvíli odpočineme. Určitě jsem zregeneroval,“ těší Hertla.

‚Nemohu o Jalonenovi říct špatné slovo.‘ Hokejisté po vyhazovu reprezentačního trenéra kritizují svaz Číst článek

Hertl se i díky podpoře rodiny může v klidu připravovat na další sezonu, kterou stráví v dresu San Jose. Soupiska zámořského celku doznala změn a tak se český útočník v týmu už nepotká s Martinem Kautem, který zamířil do Pardubic. Nejistá je situace ohledně hvězdného švédského obránce Erika Karlssona.

„Jsou spekulace, co bude s Karlssonem. Určitě to nebude jednoduchá sezona a o play-off by se muselo hodně bojovat. Může se to ale sejít a hráči, kteří byli před pár lety draftovaní, se mohou během léta vyhoupnout nahoru. V půlce sezony odešel Timo Meier, teď se mluví o Karlssonovi a navíc nepřišla žádná posila. Těžko předpovídat,“ říká Hertl.

Český hokejista brzy oslaví 30. narozeniny a na příštích sedm sezon má jistotu, že je smluvně vázaný v NHL v San Jose. A pokud by zase nevyšlo play-off jako letos, je tu velké lákadlo v podobě mistrovství světa v Praze a Ostravě. Na něm si už v roce 2015 zahrál.