Boj o naději až do prodloužení. Islanders otočili duel a vynutili si sedmé semifinále v Tampě

Hokejisté New Yorku Islanders v semifinále NHL porazili obhájce Stanleyova poháru Tampu Bay 3:2 v prodloužení a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Hostující Lightning přitom i díky přihrávce českého útočníka Ondřeje Paláta vedli v polovině zápasu 2:0. New York 8:05 24. června 2021

Tampu poslal do vedení v 17. minutě do vedení Brayden Point, který v první formaci nahradil nejproduktivnějšího hráče play off Nikitu Kučerova. Ruský útočník se v úvodu zápasu zranil a jeho start v pátečním sedmém duelu v Tampě je nejistý.

Point si připsal 14. zásah v play off, kde skóroval v devátém utkání za sebou. Delší sérii ve vyřazovacích bojích zaznamenal pouze Reggie Leach z Philadelphie, který v roce 1976 skóroval v deseti zápasech za sebou.

Na 2:0 ve 33. minutě zvýšil Anthony Cirelli, kterého do úniku poslal povedenou přihrávkou Palát. Islanders, kteří v předchozím pátém utkání utrpěli debakl 0:8, se však podařilo skóre otočit.

Necelé dvě dvě minuty po Cirelliho zásahu snížil Jordan Eberle a v polovině třetí třetiny srovnal Scott Mayfield. V prodloužení o vítězství rozhodl Anthony Beauvillier a Islanders tak budou v sedmém rozhodujícím duelu bojovat o postup do prvního finále od roku 1984.

Semifinále play off NHL - 6. zápas:

New York Islanders - Tampa Bay 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)