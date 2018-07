Vyhrál dvakrát Kontinentální ligu a jednou českou extraligu. V hokeji chce teď Jan Kovář ještě víc - prosadit se do nejlepší ligy světa. V osmadvaceti letech odchází poprvé zabojovat o NHL. Míří do New Yorku po pěti sezonách, kdy cestoval primárně po Rusku. New York 19:00 10. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kovář v dresu národního týmu. | Foto: Český rozhlas

„Jsou lepší města a jsou i horší města. Třeba Moskva není můj velký favorit, nemám moc rád ty zácpy. Líbí se mi ty menší města, kde je to víc v klidu. V Magnitogorsku je to nádhera, tam zácpy nejsou, jen tam trochu kouří komíny, ale na to si zvyknete,“ smál se Jan Kovář před dvěma lety.

V KHL dominoval a tohle je pro něj další velká výzva, říká o Kovářově angažmá v NHL jeho agent Sivek

New Yorku sice není tak známý fabrikami na zpracování oceli jako Magnitogorsk, kde si Kovář zvykl, ale pokud mu nevyhovují zácpy, bude to mít těžší. I když nemíří na Manhattan, ale do Brooklynu do týmu Islanders.

„Byl samozřejmě šťastný a spokojený. Byl to jeho sen, přál si to a splnilo se mu to. Myslím, že je teď velice spokojený,“ říká za Kováře jeho agent Michal Sivek.

Hustší doprava než v Magnitogorsku nebude v New Yorku jen na silnicích, ale hlavně na ledě. Menší kluziště, jiný hokej. Kovář ale podle Sivka může pomýšlet vysoko.

„Byla to pro něj nejlepší situace. Když podepisujete hráče do NHL, tak chcete mít nějakou jistotu nebo vědět o jeho budoucí pozici. Odešel Tavares, takže se pro něj otevřela pozice, o které jsme přesvědčeni, že ji může hrát. A to je první nebo druhý centr,“ říká odvážně agent Sivek.

Zalepit díru v sestavě po Tavaresovi, to je velký úkol pro rodáka z Písku. Třeba i fanoušci spekulují o tom, jestli na to bude mít bruslařsky, tam rezervy má. A řeší se třeba i to, že smlouvu na dva miliony dolarů dostal muž s výškou 181 centimetrů a váhou 98 kilogramů.

„Já bych netvrdil, že má problém s váhou, to určitě ne. Moc dobře ví, kde má rezervy a v čem se musí zlepšit. Má na to dva měsíce, Honza bude perfektně fyzicky připravený, o tom jsme přesvědčený. Věříme tomu, že se dokáže prosadit i v téhle soutěži, protože v KHL dominoval a tohle je pro něj další velká výzva,“ ví Kovářův agent Michal Sivek.

Jan Kovář bude bojovat o to, aby se po Rusech naučili vyslovovat jeho jméno i v New Yorku a vlastně po celé NHL.