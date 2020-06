‚Ani jsem nevěděl, co to draft znamená.‘ Před 30 lety začala Jágrova cesta NHL

Přesně před 30 lety vstoupil Jaromír Jágr do hokejové arény ve Vancouveru a pak čekal, než zazní jeho jméno. V roce 1990 na draftu hokejové NHL, při kterém si kluby vybírají talentované mladíky, nakonec vzniklo magické spojení mezi Jágrem a Pittsburghem. Vancouver 10:12 16. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Netrvalo to dlouho a Jágr slavil s novým týmem dva zisky Stanley Cupu. | Foto: Gary Hershorn | Zdroj: Reuters

Jsou to až úsměvné archivní záběry. Je na nich mladík z Hnidous u Kladna, s dekou nebo záclonou na hlavě, jak chcete, prostě s účesem, který by dnes módní policie považovala skoro za zločin.

Když uslyší svoje jméno, políbí matku, potřese si rukou s otcem a pak trochu rozpačitě vstoupí na podium. Oblékne dres Pittsburghu, a protože ještě vůbec neumí anglicky, do mikrofonu řekne jen „děkuji“. Pro následující rozhovory už měl k dispozici překladatele.

„Byl jsem šťastný, že jsem na ten draft vůbec mohl jet, byla to víceméně dovolená. Jet v osmnácti letech s rodiči zadarmo do Kanady, co víc si můžu přát. Ani jsem nevěděl, co to draft znamená a co se tam bude dít,“ vzpomínal o několik let později Jaromír Jágr ve stejnojmenném dokumentu.

A tehdejší draft nakonec vlastně dopadl přesně podle jeho dávného plánu. Vybral si ho totiž Pittsburgh, kde hrál jeho idol Mario Lemieux.

„Jarda si to vysnil. V roce 1985 byl v Praze na zápase Československo - Kanada na mistrovství světa, kde viděl Maria Lemieuxe, a když odcházel z holešovické haly, tak jen tak z legrace říkal: 'Tati, s tím budu jednou hrát,'“ říká Jágrův bývalý osobní kouč Marian Jelínek.

Pittsburgh touhle volbou v roce 1990 trefil hokejový jackpot v draftové loterii, vždyť nakonec český útočník Lemieuxe i další v mnoha ohledech překonal a dnes je druhým nejproduktivnějším hokejistou historie NHL.