Místo boje o NHL strávil dva měsíce v karanténě. ‚Mám toho už po krk,‘ smutní hokejista Jašek

„Mám už karantény po krk. Když jsem letěl do Kanady, tak jsem v ní byl 14 dní. Pak mě poslali na farmu, to jsem měl karanténu týden, protože jsem přelétával z Kanady do USA. A teď stojíme znovu. Už je toho dost,“ říká pro Radiožurnál Lukáš Jašek.

„Navíc já jsem koronavirus prodělal už v Česku a byl jsem tady v Americe očkovaný,“ popisuje své lapálie Jašek.

Také proto karanténu až tak přísně nedržel – nemocný ani pozitivní totiž nebyl. „Když si chci dojít na nákup, tak nikomu nevolám a nikoho tím neobtěžuji. Vezmu si jen roušku a jdu do obchodu sám.“

Jeho farmářský tým Utica Comets ve státe New York stihl odehrát jen devět utkání, jiné týmy v soutěži mají na kontě třeba 24 zápasů.

Málo zápasů, hodně karantény

„Poslední zápas jsme hráli 10. března. Bez tréninku jsme byli skoro 25 dní. Nehráli jsme žádné zápasy a byli víceméně jen doma. Je to frustrující a smutné. Jsem tu čtvrtý měsíc a odehrát za tu dobu devět zápasů není pro sportovce moc dobré,“ pokračuje Jašek.

Část farmářského týmu začala trénovat v pondělí a v pátek odehrála první utkání po měsíci proti farmě Buffala – týmu Rochester Americans. Jaškovu Uticu teď čeká po dlouhém sezení doma 16 zápasů během šesti týdnů. Navíc i finančně je sezona spíše v minusu.

„Pobírám 70 tisíc dolarů s tím, že 50 procent musíte odevzdat státu a letos mi kvůli koronaviru sebere 50 procent i klub. Já to ale mám nastavené tak, že na farmu si člověk nejde vydělat peníze, ale bojovat o NHL,“ doplňuje rezolutně Jašek, který mohl v tuto chvíli bojovat s Třincem o mistrovský titul, případně o účast na mistrovství světa v Lotyšsku.

Místo toho dokončí tříletý nováčkovský kontrakt s Vancouverem a bude čekat, co se bude dít v létě.