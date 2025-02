Kämpfův čtvrtý gól v sezoně pomohl Torontu k výhře nad Carolinou. Bodovali i Hertl, Kulich nebo Gudas

Český útočník David Kämpf čtvrtým gólem v sezoně NHL pomohl hokejistům Toronta k domácí výhře 6:3 nad Carolinou. Prosadil se také Tomáš Hertl, jenž trefou do prázdné branky zpečetil vítězství Vegas 3:1 nad hosty z Vancouveru. Jiří Kulich se nahrávkou podepsal pod vysokou výhru Buffala 8:2 nad New York Rangers. New York 8:10 23. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Kämpf slaví se spoluhráči z Toronta | Foto: Arlyn McAdorey | Zdroj: Profimedia

Asistenci si připsal také Radko Gudas, jehož Anaheim zvítězil v Bostonu 3:2 v prodloužení. Alespoň k bodu domácím Bruins pomohl David Pastrňák, jenž připravil kontaktní branku na 1:2.

Toronto se do zápasového rytmu po Turnaji čtyř zemí vrátilo ve velkém stylu a po sedmi minutách vedlo už 3:0. Do třígólového náskoku poslal Maple Leafs Kämpf, jenž na konci krásné kombinace Alexe Steevese a Stevea Lorentze uklidil puk do prázdné branky. Český centr bodoval poosmé v sezoně a pomohl Torontu ke čtvrté výhře z posledních pěti zápasů.

Kampf extends the Leafs’ early lead! pic.twitter.com/a1OWTHgS3O — Sportsnet (@Sportsnet) February 23, 2025

Třetí nejproduktivnější Čech v soutěži Hertl si vylepšil bilanci v aktuální sezoně na 22 branek a 21 asistencí. Gól dal ve druhém utkání za sebou a přispěl k třetí výhře Golden Knigts v řadě.

Lídr českého bodování Pastrňák proti Anaheimu v přesilové hře 5:3 připravil gól pro Eliase Lindholma, který dorazil jeho střelu. Pastrňák natáhl bodovou sérii na 14 zápasů, celkově má na kontě 69 bodů (28+41) a v kanadském bodování soutěže je sedmý.

Z výhry se ale i kvůli 12. asistenci Gudasově asistenci v sezoně nakonec neradoval. Vítězství Anaheimu v prodloužení vystřelil Leo Carlsson. Lukáš Dostál před závěrečnou dvacetiminutovkou nahradil v brance Ducks zraněného Johna Gibsona a k výhře pomohl devíti zásahy.

Kulich se po pauze vrátil jako první centr Buffala a přispěl k debaklu Rangers. Český mladík připravil Tagei Thompsonovi branku na 2:1 a vylepšil si bilanci v ročníku na 11 gólů a 6 asistencí.

NHL: Philadelphia - Edmonton 6:3, Pittsburgh - Washington 3:8, Detroit - Minnesota 3:4 v prodl., Buffalo - NY Rangers 8:2, Florida - Seattle 1:2, New Jersey - Dallas 2:4, Nashville - Colorado 2:1, Boston - Anaheim 2:3 v prodl., Toronto - Carolina 6:3, Ottawa - Montreal 2:5, Columbus - Chicago 5:1, St. Louis - Winnipeg 3:4 po sam. nájezdech, Los Angeles - Utah 5:3, Vegas - Vancouver 3:1.