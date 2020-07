Bezpečí rodiny je přednější, rozhodli se někteří hráči NHL. V play-off budou chybět

Sezona NHL se ještě letos dohraje, a tak se hokejisté už brzy potkají v přípravných kempech. Ale nebudou u toho úplně všichni – někteří z obav z nákazy koronavirem odmítají nastoupit, a play-off nejlepší ligy světa tak bude bez nich. New York 18:21 13. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potkávat se v šatně a na ledě s ostatními je pro některé hráče NHL nepřijatelné riziko. | Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Na webu NHL teď láká fanoušky video s názvem „Better days are coming“. A že se snad skutečně blíží lepší hokejové časy, potvrzují slova největších hvězd ligy, slova o tom, jak moc je těší, že to všechno zase začne.

Ale ve skutečnosti nejsou všichni úplně všichni zase tak nadšení z restartu NHL, je tu i pár takových, kteří prostě odmítají znovu nazout brusle a obléct zápasový dres, a patří mezi ně třeba obránce Calgary Travis Hamonic.

„Přál bych si být u toho. Bojovat, blokovat střely a pomáhat týmu vítězit, ale rodina pro mě je a vždy bude na prvním místě. Být otcem je nejdůležitější práce, kterou mám. Vzhledem k tomu, čím si prošla moje dcerka, jsem se rozhodl vynechat play-off,“ řekl Hamonic.

Hamonic prý nechce riskovat. Jeho dcera trpí dýchacími problémy a nákaza koronavirem by v jejím případě mohla mít fatální následky, a tak se zodpovědný otec drží v ústraní a rozhodně nemá v plánu sdílet jednu šatnu s několika chlapy a s dalšími desítkami z nich se pak potkávat na ledě.

A úplně stejně se zatím rozhodlo dalších šest hokejistů, třeba Mike Green z Edmontonu nebo Sven Bärtschi z Vancouveru - skoro všichni uvedli jako hlavní argument strach o zdraví rodiny. I když zrovna český obránce Roman Polák má i jiné důvody.

„Vůbec si to nedovedu ani nechci představit. Ta představa mě až děsí. Tady to je takové vězení a čas na přípravu není takový, takže tam hrozí různá zranění. Ne každý to chce takhle říct, ne každý je v takové situaci, jako jsem já,“ říkal Polák.

Roman Polák každopádně využil možnosti nezasáhnout do vyřazovacích bojů i proto, že už má podepsanou smlouvu na další sezonu s Vítkovicemi. A vedení Dallasu má pro jeho rozhodnutí pochopení. Následovat ho můžou i další, čas na rozmyšlenou mají do úterý.