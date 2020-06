Když člověk vstřelí gól, tak si ho má oslavit, jak chce, vyhlíží Kempný možný zákaz oslav v NHL

Jen pár stadionů a k tomu netradiční formát play-off. Tak by se měla dohrávat sezona NHL. Hokejistu v roušce na ledě sice neuvidíte, ale jedním z opatření měl být i zákaz společně slavit góly. V kolektivním a tak kontaktním sportu, jako je hokej, pro to ale sami hráči nemají moc pochopení. New York 17:02 28. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oslavy gólů se spoluhráči - to možná během dohrávky sezony NHL neuvidíme. | Zdroj: Reuters

„Když člověk vstřelí gól, tak si ho má samozřejmě oslavit, jak chce. Pokud po nás budou chtít, abychom hráli, tak věřím, že když někdo vstřelí gól, tak ho bude moct normálně oslavit,“ říká Radiožurnálu obránce Washingtonu Michal Kempný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Když člověk vstřelí gól, tak si ho má oslavit, jak chce, vyhlíží Kempný možný zákaz gólových oslav v NHL

„Vidíme to všude, i tady v Česku, že ta pravidla jsou trochu divná. Bude to na každém člověku, jak to bere nebo nebere. Myslím, že teď už se situace zlepšuje a dostává se pomalu do normálu,“ dodává Kempný, který vyhlíží nejen netradičně letní restart sezony, ale i možná omezení spojená s pandemií koronaviru.

Stejně je na tom jeho spoluhráč z klubu v hlavním městě Spojených států Radko Gudas.

Jágr o Pastrňákovi: Líbí se mi, že chce být nejlepší. On je hráč, kterého český fanoušek potřebuje Číst článek

„Nevím, jestli se bude měnit radování po gólu, ale určitě se bude měnit spousta věcí. Pravidla, co se teď nastaví, budou hodně striktní, a postupně se trochu uvolní, ale nějaká budou platit celou dobu. Nedokážu si představit, jak to bude vypadat za pět dní, natož příští sezonu,“ říká Gudas.

To zásadní se k hráčům dostane - mluví se o místech, kde by se sezona měla v netradiční formě dohrát, ale některé „drobnosti“, jako je společné neslavení gólů, se třeba k Martinovi Nečasovi ani nedostanou.

„O tom jsem neslyšel. Je to asi ta poslední věc, kdybychom hráli. Uvidíme, jak to vymyslí, kde se bude hrát, a pak můžeme řešit nějaké radování,“ říká útočník Caroliny Martin Nečas.