Nečas přihrál na vítězný gól proti Rangers a Carolina slaví postup do play-off NHL

Hokejisté Caroliny porazili New York Rangers 4:1, sérii uzavřeli 3:0 na zápasy a postoupili do 1. kola play-off NHL. U vítězného gólu asistoval Martin Nečas. Předchozí dvě výhry Hurricanes vychytal Petr Mrázek, který tentokrát do utkání nezasáhl.

New York 7:15 5. srpna 2020