Hokejisté Las Vegas jsou v semifinále NHL, vyřadili vítěze základní části Colorado

Hokejisté Vegas porazili Colorado 6:3 a svého soupeře vyřadili 4:2 na zápasy, přestože sérii odstartovali dvěma prohrami. Golden Knights od vstupu do NHL v roce 2017 postoupili potřetí do semifinále soutěže a v příštím kole střetnou s Montrealem. Další dvojici tvoří obhájce Stanleyova poháru Tampa Bay s New Yorkem Islanders. Mezi čtyři nejlepší týmy se neprobojoval ani jeden ze čtyř vítězů divize.

New York (USA) 7:14 11. června 2021